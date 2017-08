El Barça confirma que no pagará a Neymar los 26 millones de prima

Fútbol Español

Viernes 4| 7:59 am





EFE



El FC Barcelona no pagará finalmente al delantero Neymar da Silva los 26 millones de euros de prima por renovar su contrato con la entidad azulgrana hasta el 30 de junio de 2021, al entender que se han incumplido las condiciones para cobrarla con su fichaje por el PSG.



"Esa prima de renovación, el club no la va a pagar" ha confirmado hoy el portavoz del FC Barcelona, Josep Vives, que ha desvelado que el Barça ya ha recuperado el cheque de 26 millones que consignó en una notaria.



Esos 26 millones el club los depositó ante notario, a la espera de ver cómo se resolvía el futuro del jugador, que los cobraría sí, tal como ha explicado Vives, se cumplían una serie de condiciones.



"Que el jugador no hubiese negociado su salida del club durante el mes anterior al momento del cobro y que manifestara explícitamente su voluntad de cumplir el contrato", ha precisado el ejecutivo de la entidad catalana.



Además, el FC Barcelona no pensaba pagar esa prima antes del 1 de septiembre, cuando se hubiese cerrado el mercado de fichajes y se confirmara que Neymar seguiría en el Barça, "algo que obviamente no ha sucedido", ha apostillado.



Vives también ha adelantado que el club trabaja "desde hoy mismo" en recabar toda la información que maneja sobre el fichaje del delantero paulista por el PSG, que podría incumplir el juego limpio financiero entre clubes: "Trasladaremos toda esta documentación a la UEFA, para que la analice y tome las decisiones que estime oportunas".



Asimismo, ha defendido "la gestión seria, prudente y profesional" que ha hecho el Barça del caso Neymar. "Nosotros queríamos que siguiera, por eso lo renovamos en otoño, y hemos intentado convencerle para que se quedara, pero el jugador ha tomado una decisión legítima, que es resolver su contrato para emprender una nueva etapa profesional", ha apuntado.



Vives cree que, ante eso, el club no podía hacer nada. "Neymar ha hecho cuatro años magníficos aquí, pero lo cierto es que cualquier jugador, si quiere seguir, tiene que hacerlo desde el compromiso y la implicación máximas".



En este sentido, el portavoz de la entidad azulgrana ha negado que el club se haya sentido utilizado por Neymar y su padre, al renovar pocos meses antes de forzar su salida al PSG, pero sí que ha reprochado al jugador "las formas" que ha utilizado para gestionar su salida. "Debería haber tenido una posición más clara y diáfana", ha concluido.