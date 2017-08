Real Madrid se mide a las estrellas de MLB

Fútbol Español

Miércoles 2| 1:39 pm





La pretemporada que ha hecho el Real Madrid, en cuanto a resultados, en su gira por Estados Unidos, concluye este miércoles, en el Soldier Field de Chicago, donde disputará su último partido cuando se enfrente a las Estrellas de la Liga Profesional (MLS), con David Villa y Kaká incluidos.



Aunque el partido no tendrá más valor práctico para el actual campeón de España y de Europa que llevarse entre 5 y 10 millones de dólares, si le da también la posibilidad de lavar un poco su imagen de equipo perdedor que ha tenido este verano y nada mejor que hacerlo ante las estrellas de una liga que busca crecer.



Lo importante no es lo que se pueda ver en el terreno de juego del estadio propiedad de los Bears de Chicago de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), en cuanto a la acción futbolística, sino de quienes van a estar por parte del Real Madrid, que se tomará con toda la precaución el duelo para no sufrir ninguna baja.



La verdadera competición para el Real Madrid comienza la próxima semana cuando, el martes 8, le toque enfrentarse al Manchester United en la Supercopa de Europa, en el Philip II Arena de Skopje (Macedonia).



El técnico francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, a pesar de haber sufrido las derrotas por 4-1 ante el Manchester City y 3-2 frente al Barcelona, en el primer "Clásico" que se jugó en Estados Unidos, y tan sólo tener un empate frente al Manchester United, no se siente preocupado.

Mientras que por parte de las Estrellas de la MLS, donde destaca la figura del jugador goleador español David Villa, del New York City, y del brasileño Kaká, exjugador del Real Madrid, ahora con el Orlando City, del centrocampista alemán Bastian Schweinsteiger, del Fire de Chicago, y del italiano Sebastián Giovinco, del Toronto FC, su gran motivación es demostrar que pueden ganar a uno de los mejores equipos del mundo.



El entrenador del Fire, el serbio Veljko Paunovic, exjugador del Atlético de Madrid, que será el responsable de dirigir a las Estrellas de la MLS, destacó que el sólo hecho de tener en el campo al Real Madrid ya es todo un acontecimiento de cara al darle transcendencia al deporte del fútbol en Chicago y Estados Unidos.



Desde el 2005 que comenzó a disputarse el partido contra equipos europeos, las Estrellas de la MLS tienen ventaja con marca de 7-1-4.



Alineaciones probables:



Real Madrid: Keylor Navas; Dani Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kovacic, Modric; Bale, Asensio y Benzema.

Entrenador: Zinedane Zidane.



Estrellas MLS: Tim Howard; DaMarcus Beasley, Graham Zusi, Greg Garza; Miguel Almirón, Michael Bradley, Kaká, Bastian Schweinsteiger; David Villa, Nemanja Nikolic y Sebastian Giovinco.

Entrenador: Veljko Paunovic



Árbitro: Sin designar



Estadio: Soldier Field de Chicago. NFL. 61.500 espectadores.



Hora: 19:30 hora Centro, (00:30 gmt, 03:30 hora española, 3 de agosto).

EFE