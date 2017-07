Simeone: "Me une un afecto, un contrato y una relación fuerte con el Atlético"

Fútbol Español

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, dijo este lunes que le unen al club rojiblanco "un afecto, un contrato y una relación muy fuerte", y que por ello su "intención" e "ilusión" es "seguir juntos".



"Hoy me unen un afecto, un contrato y una relación muy fuerte con el Atlético de Madrid y la intención y la ilusión es seguir juntos para seguir creciendo en este camino bonito que venimos haciendo hace seis años", indicó durante la rueda de prensa previa a la Copa Audi que disputarán el Atlético, el Bayern Múnich, el Nápoles y el Liverpool.



El entrenador se mostró con "mucha alegría y mucho entusiasmo" ante la invitación a este torneo amistoso que se juega en el Allianz Arena de Múnich y en el que el Atlético debutará mañana contra el Nápoles.



Respecto a ese partido, Simeone espera a un rival más adelantado en cuanto a su preparación y que sea una buena piedra de toque, ya que señaló que el Atlético está "en una etapa intermedia de la pretemporada", de la que lleva tres semanas y en la que solo ha disputado un encuentro, contra el Toluca en México.



"Seguramente este primer encuentro será muy importante, porque ellos (el Nápoles) van un paso más adelantados y nos hará ver en qué momento estamos nosotros", dijo.



Al Nápoles lo definió como "un equipo fantástico", del que destacó el juego entre líneas, "sobre todo por dentro".



A nivel general, Simeone dijo que su objetivo es el "trabajo en equipo" e "intentar competir" y también hizo una reflexión sobre el esfuerzo del club para mantener a sus mejores jugadores temporada tras temporada.



"Es importante el esfuerzo que está haciendo el club para mantener a futbolistas importantes que los quieren los mejores equipos del mundo. Ellos quieren quedarse en el Atlético para seguir construyendo un camino que nos haga seguir creciendo como club", sentenció.



Preguntado por la posibilidad de que se incorpore al equipo el hispanobrasileño Diego Costa, jugador del Chelsea inglés, al que llegó procedente del Atlético en el verano de 2014 y cuyo regreso es petición del entrenador durante las últimas dos campañas, Simeone dijo que sólo habla de los jugadores que tiene actualmente en plantilla.



"No hablo porque es jugador del Chelsea, no es nuestro, y sólo puedo hablar de los chicos que empezarán la temporada, que es lo que nos importa", dijo Simeone, que tampoco quiso pronunciarse sobre el canario Víctor Machín 'Vitolo', fichado del Sevilla, y que se incorporará en enero por la sanción de la FIFA, previo paso por Las Palmas.



"De Vitolo puedo hablar poco y de Diego Costa no se sabe, así que nos centramos en los que están en un inicio que será complicado por jugar fuera de casa", dijo el argentino, en relación a las tres primeras jornadas de la Liga, en las que el Atlético jugará en Gerona, Las Palmas y Valencia, ya que solicitó no jugar de local las dos primeras fechas por las últimas obras del Wanda Metropolitano.

