El Barça, expectante por Neymar antes de una probable denuncia ante la UEFA

El Barcelona vive expectante, horas antes del primer clásico de la temporada ante el Real Madrid, esperando el desenlace del futuro de su delantero Neymar da Silva.



Y si bien, según ha podido saber Efe, hasta que no se formalice el fichaje de Neymar por el PSG, el club azulgrana no quiere desvelar oficialmente su estrategia, el Barça sí maneja la opción de denunciar al club parisino ante la UEFA apelando a las reglas del 'fair-play' financiero.



La entidad azulgrana sospecha que, en caso de que el París Saint-Germain pague los 222 millones de euros de la cláusula de rescisión de contrato del internacional brasileño, el dinero no provendría en su totalidad de los fondos del club francés, sino de alguna sociedad de Catar, de donde Hamad bin Khalifa Al-Thani, propietario del PSG, es el emir.



Por este motivo, en caso de que finalmente el PSG fiche al jugador, el Barcelona podría pedir a la UEFA que investigue el origen de ese dinero, al entender que ningún club europeo puede abonar la cláusula de rescisión de Neymar sin incumplir las reglas del 'fair-play' financiero establecidas por la propia federación continental.



Cabe recordar que, en 2014, la UEFA ya multó con 22 millones de euros al PSG por incumplimiento del 'fair play' financiero. Una nueva sanción no solo conllevaría una nueva multa económica, sino que también podría implicar la suspensión del club francés para disputar competiciones europeas.