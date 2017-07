Piqué sobre Neymar: "Es un niño con dudas"

Fútbol Español

Wilder Delgado Suárez || @WilDelgado23

El defensor central del FC Barcelona, Gerard Piqué, habló en rueda de prensa sobre el caso Neymar Jr y sobre la foto que colgó en su cuenta de Instagram donde aseguró que el brasileño se queda en el club azulgrana.

“Fue una opinión personal. Él es el que tiene que comunicar si se queda o no. No es nada oficial, no me toca a mí, pero es lo que me gustaría y espero que así sea” comentó Piqué sobre la foto que posteó con Neymar.

El central además indicó que “Neymar tiene 25 años y cuenta con un talento único. Tiene opciones encima de la mesa y estoy convencido que no es por un tema de dinero, puede ser por un proyecto”.

“Yo le digo que no se vaya a París, se iría a una liga menor. Neymar es un niño de 25 años, un niño que tiene sus dudas” aseguró el defensor catalán.