El Real Madrid puede ver cómo en las próximas semanas sale un jugador que no tiene el cartel de transferible. Arsenal y Liverpool han tentado a Lucas Vázquez, y él se deja querer.

El extremo gallego apenas ha contado con oportunidades en el tramo final de la pasada temporada, y le preocupa que en esta la tónica siga por el mismo camino. Por eso el ex del Espanyol no vería con malos ojos recalar en la Premier League, aunque el Madrid no pondrá nada fácil su salida.