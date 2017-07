Rosales: "Cumplí con la pretemporada sin molestias y eso me alegra mucho"

Fútbol Español

Manuel Vargas

Roberto Rosales cada vez es más protagonista dentro del Málaga CF al punto de que ya es uno de los líderes del vestuario; justo antes del viaje a Holanda para continuar la pretemporada se encargó de atender a los medios, exponiendo varios puntos de interés tanto en el ámbito personal como del equipo en general.

Convertido ya en uno de los capitanes del equipo, lo fue en el amistoso ante el Sheffield United, y más tras la salida de jugadores importantes como Ignacio Camacho o Carlos Kameni, el venezolano aseguró que estaba “contento porque es una responsabilidad que tengo que asumir”.

“Los jugadores más antiguos somos Recio, que es el que tiene más tiempo aquí, seguido de Juanpi, que ha estado mucho tiempo tanto en las categorías menores como en el primer equipo, está Miguel (Torres), estoy yo, entonces tenemos que asumir esa responsabilidad” explicó. Sin embargo, destacó que el liderazgo “nos toca a cada uno del equipo”, tanto de los que ya estaban como de los nuevos fichajes.

Sobre sus nuevos compañeros acotó que sus llegadas le hacen bien al bien al equipo, porque aportarán la calidad necesaria y porque son jugadores importantes, con experiencia, que le pueden aportar lo mismo (que los que se fueron) al grupo y eso es lo que hay que valorar”.

Sensaciones de la pretemporada

Rosales indicó que la lesión que le impidió disputar el tramo final de la temporada pasada ya quedó en el olvido, por lo que dijo: “La verdad, gracias a Dios, estoy bastante bien y desde el primer día he comenzado la pretemporada y hasta ahora no he sentido una gran molestia que me impida no entrenar. Poco a poco he ido mejorando las sensaciones, me he sentido bastante mejor y espero ya a partir de la próxima semana terminar de entrenar sin nada de molestias”.

Agregó que a nivel personal se encontraba fantástico porque ya la lesión quedó atrás. “Durante las vacaciones trabajé para llegar de la mejor manera y creo que lo he logrado. He cumplido con la pretemporada sin molestias y eso me alegra mucho”, explicó.

Hablando de las sensaciones del equipo mencionó que en su opinión lo han hecho bastante bien, debido a que “han llegado jugadores con experiencia, jugadores con calidad, que se suman a la que ya había la temporada pasada. Estamos trabajando duro, los días de esfuerzo han sido bastante intensos y eso nos va a beneficiar de cara a la temporada”.

Objetivos de la temporada

El conjunto andaluz comenzó la temporada pasada soñando con puestos europeos, no obstante estos no se cumplieron, ahora la visión ha cambiado tal como lo comentó Rosales, que dijo que con los cambios de entrenadores aclimatarse fue difícil, pero destacó que en “los últimos partidos de la temporada pasada son una buena base para medir la capacidad que tenemos”.

“Ahora el “mister” está poniendo su filosofía, su manera de trabajar y eso es lo que hay que asimilar; irlo asimilando poco a poco y con la calidad de plantilla que tenemos empezar a sumar y tratar de conseguir el primer objetivo que es terminar la temporada tranquilos y a partir de allí seguir sumando hacia arriba”, completó.

Competencia con Cifu

El criollo siempre ha sido un fijo para cada uno de los entrenadores que ha pasado por el banquillo blanquiazul, pero esta campaña además de que Miguel Torres puede jugar en el lateral derecho también Miguel Ángel Garrido Cifuentes “Cifu”, estará allí esperando su oportunidad.

Con respecto a la competencia que pueda llegar a haber por un puesto entre Rosales y Cifu, el caraqueño dijo que es muy buen jugador, pero que “tanto él, como yo y como todos los compañeros, en esta pretemporada hemos venido con muchas ganas porque nadie tiene el puesto asegurado; todos tienen que trabajar y estar bien para ponérsela difícil al ‘mister’, que es el que decide quien juega y quien no, entonces creo que es una competencia sana que es necesaria para el crecimiento de la plantilla y tanto él como los otros jugadores que han venido lo están haciendo muy bien. Están creando esa dificultad para ponérsela difícil al entrenador”.

Salida de Mikel Villanueva

Mikel Villanueva está cada vez más fuera del Málaga, eso es algo que ya no tiene vuelta atrás. De hecho, el propio Michel ya confirmó que con el tachirense no cuenta y ante la inminente salida de su compatriota Rosales acotó que a pesar de que Villanueva vino con muchas ganas de quedarse, esa fue “una decisión que va más allá de él. Siempre ha venido a trabajar, obviamente si no es aquí tiene que buscar un lugar donde pueda tener minutos, donde pueda seguir ganando experiencia”.

El Cádiz es ahora el equipo mejor posicionado para hacerse con los servicios de Villanueva, y aunque como dijo Rosales “él venía muy ilusionado con estar aquí, pero así son las cosas de fútbol”. El lateral cerró el tema de su compañero diciendo que “ahora (Villanueva) está muy tranquilo, está trabajando bien y esperamos que pueda encontrar un equipo donde pueda tener esa continuidad, para que pueda seguir creciendo como el gran jugador que es y seguramente va a mejorar”.

Situación en Venezuela

Finalmente, Rosales habló un poco de lo que está sucediendo en Venezuela y el defensor se mostró preocupado porque siempre piensa en su familia. “Claro que uno se preocupa porque la familia de uno está allí. Es lamentable lo que está sucediendo, pero uno desde la distancia intenta estar atento a toda la situación, trata de colaborar y se espera a que las cosas puedan mejorar pronto. Primero somos seres humanos antes que futbolistas y creo que cada uno puede aportar desde la distancia, desde donde esté y eso es fundamental”.