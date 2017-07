Neymar sigue pensado en dejar Barcelona y el PSG está al acecho

Fútbol Español

Lunes 17| 4:53 pm





Andrés Díaz /@Andrewwdiaz

Arrancó oficialmente lo más esperado del verano, y no fue la séptima temporada de Game Of Thrones si no la novela de Neymar Jr, el brasileño se siente nuevamente incómodo en Barcelona, el astro azulgrana iniciará la quinta temporada en el conjunto catalán pero nuevamente han comenzado los rumores de su marcha al PSG.

Uno de los sueños de Al-Khelaifi es poder fichar a Neymar y está dispuesto a desembolsar nada más y nada menos que los 222 millones de euros que está estipulado en la cláusula de recisión del brasileño. Sólo hace falta el “Sí” de Ney para efectuar la operación, que a fecha de hoy es sumamente posible.

Neymar tiene sus motivos para abandonar Barcelona, y es que parte de su familia le ha aconsejado que su paso por el club blaugrana sea netamente temporal, ya que seguirá estando a la sombra de Messi y su objetivo es ser la estrella máxima.

Ofertas hay para que Barcelona las tenga en cuenta el City, United, PSG han intentado contactar al crack brasileño, aunque Ney no se ha guardado con respecto de este tema y semanas atrás habló sobre su futuro y dejó puertas abiertas “Quién sabe el día de mañana. Estoy adaptado, pero todo puede pasar, quién sabe. ¿El Manchester? Sí… o el Eibar”. El astro no descartaría abandonar las filas del equipo culé y eso incomoda al club.

La mesa está servida el PSG ha hecho su oferta, Neymar tiene que decidir, y ya veremos cómo termina el final de temporada con la novela Neymar, lo cierto del caso es que el verano es muy largo y puede pasar cualquier cosa, hay que estar atentos.