Muriel: "Espero que sea el primero de muchos goles con el Sevilla"

El delantero colombiano del Sevilla, Luis Muriel, mostró este lunes su satisfacción por jugar sus primeros treinta minutos ante el Cerezo Osaka japonés y por haber logrado su primer gol como sevillista, que espera que sea "el primero de muchos con esta camiseta".



Muriel, quien ha firmado con el Sevilla hasta 2022 procedente de la Sampdoria italiana, dijo que está "contento de haber iniciado con el pie derecho esta aventura" en la que, para él, era importante marcar y se le dio la oportunidad para hacerlo, en el tercer gol de la victoria sevillista tras los dos logrados por Wissam Ben Yedder.



"Yo voy siempre hasta el final, es una característica mía el no dar por perdido el balón y aproveché que el defensa y el portero dudaron. Pude meter la punta del pie y marcar", recordó el delantero del Sevilla, quien agradeció también el recibimiento que le han dado sus compañeros y dijo que sus sensaciones han sido "muy buenas".



No obstante, precisó que lleva muy pocos días y garantizó que poco a poco irá cogiendo el tono y la forma "para las competiciones que vienen", entre ellas y de manera fundamental la fase previa de la Liga de Campeones que el Sevilla disputará a mediados del próximo agosto.



Entre otros asuntos, reconoció que le encantaría llevar el dorsal '9' que lució hoy y comentó que, hasta el momento, no ha notado muchos cambios por la propuesta de juego similar que, en su opinión, tienen el Sevilla y la Sampdoria. EFE