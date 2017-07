Tiago se incorpora al cuerpo técnico del Atlético de Madrid

Fútbol Español

El portugués Tiago Mendes, jugador del Atlético de Madrid hasta la pasada temporada, pasará del terreno de juego al cargo de asistente del cuerpo técnico del primer equipo rojiblanco esta campaña, según anunció este jueves el club, al que se incorpora también Óscar Celada a los servicios médicos.



Tiago, al igual que Celada, a la concentración del equipo en Los Ángeles de San Rafael junto a Miguel Ángel Gil Marín, que anunció estos hechos al cuerpo técnico y la plantilla en una reunión de trabajo, después de compartir cena.



El portugués cierra su etapa de jugador, después de más de un año y medio mermado por la "fractura no desplazada en el tercio medio de la tibia derecha" sufrida el 28 de noviembre de 2015 frente al Espanyol en el Vicente Calderón y un curso, el pasado, en el que las molestias en la rodilla sólo le han permitido jugar quince choques.



Ya anunció su retirada del fútbol profesional el pasado 21 de mayo tras el duelo de la última jornada de la Liga contra el Athletic Club en el Vicente Calderón. Fue aclamado por el público. "Es uno de los días más bonitos de mi carrera de jugador, de mi vida. Es un adiós que me llena de orgullo. Llegó mi momento. No puedo engañarme a mí, ni a nadie", declaró entonces el medio centro.



Ese fue el último de sus 228 partidos oficiales con el Atlético, con el que ha marcado 19 goles y ha ganado siete títulos en siete años: una Liga (2013-14), una Copa del Rey (2012-13), dos Ligas Europa (2009-10, aunque en esa edición del torneo no pudo jugar al haberlo hecho antes con el Juventus ese mismo curso, y 2011-2012), dos Supercopas de Europa (2010 y 2012) y una de España (2015).



