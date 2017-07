David Villa recibe máxima distinción de Asociación de Futbolistas Españoles

Fútbol Español

Jueves 13| 7:57 am





EFE



La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) impuso a David Villa su insignia de platino y diamantes, en reconocimiento a su trayectoria en la selección española, de la que es máximo goleador, durante un acto celebrado en Nueva York, en el centro de entrenamiento de su equipo, New York City.



El presidente de AFE, Luis Rubiales, hizo entrega al futbolista del distintivo, el máximo que concede el sindicato de jugadores.



Villa, actual delantero del New York City F.C, fue vicepresidente de AFE desde 2011 y durante seis años y medio, tras la llegada de Rubiales a la presidencia de la asociación.



El internacional, exjugador de clubes como Valencia, Barcelona, Atlético de Madrid, Sporting de Gijón y Zaragoza, es el máximo goleador de España con 59 tantos y 97 partidos con "La Roja", con la que conquistó la Eurocopa de 2008 y el Mundial de Sudáfrica en 2010.



"Para nosotros es un compañero, ha sido vicepresidente de AFE durante muchos años y algunos hemos tenido la suerte de tener que sufrirlo en el campo, donde ha batido récords y es el que más goles ha marcado con la selección", señaló el presidente de AFE, Luis Rubiales.



Tras la imposición de la insignia, Villa (Tuilla, 1981) agradeció el reconocimiento y dijo que estaba orgulloso por sí mismo y también por la visita de los responsables de AFE a Nueva York, donde compartió con ellos una jornada de entrenamiento.



"Es un honor que todo el mundo me siga reconociendo lo que hice allí. Prácticamente esto de AFE es familiar, porque fui parte de AFE en la directiva durante bastante tiempo, sigo siendo parte de AFE y voy a serlo durante toda la vida porque es una organización que defiende al futbolista", señaló el asturiano.