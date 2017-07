Exigen a Gareth Bale como moneda de cambio para un traspaso galáctico

Fútbol Español

Gareth Bale lo tiene muy fácil para dejar el Real Madrid. El delantero galés, que anda últimamente disgustado por el hecho de que Cristiano Ronaldo sigue siendo a día de hoy la gran estrella del club blanco y por la irrupción de un Marco Asensio que parece haberle adelantado en las preferencias de futuro de Florentino Pérez, cuenta con varios grandes de Europa dispuestos a auténticas locuras para cerrar su fichaje. El Manchester United de José Mourinho hace mucho que le sigue los pasos, pero ahora se ha encontrado con otro club potentísimo como rival: el PSG.

El conjunto francés quiere matar dos pájaros de un tiro. Aunque en público insiste en que Marco Verratti no se moverá de París, lo cierto es que en el seno del club parisino empiezan a estar bastante cansados con la actitud del italiano. Lo que no piensan, en ningún caso, es ceder a su chantaje y venderlo al Barcelona. Antes prefieren verlo en el Real Madrid. Y es por eso que tienen un plan perfecto: usarlo como moneda de cambio para llevarse a Bale. El galés es su gran exigencia para permitir la salida del objetivo azulgrana.

El interés de los franceses, no obstante, choca de lleno con las intenciones del galés. Para el delantero madridista no hay otra opción que no sea volver a la Premier. La Ligue 1 no le interesa lo más mínimo, por mucho que pueda ofrecerle el PSG.