La filtración que revoluciona el Barcelona: ya hay acuerdo con el nuevo entrenador

Domingo 7| 9:32 pm





En los palcos hay veces que se puede hablar más de la cuenta. Es lo que le pasó ayer al vicepresidente del Barça, Jordi Mestre, cuando fue preguntado sobre el nuevo entrenador.

El directivo azulgrana dejó caer que el acuerdo con el nuevo entrenador ya está cerrado: "No lo comunicaremos hasta el final de temporada por respeto a Luis Enrique. Insisto en que no puedo decir nada más ya que no vamos a teledirigir este tema. Es un momento delicado, hay que ser discretos...las cosas están avanzadas", comentó.

Todo apunta a que Ernesto Valverde es el elegido por el conjunto azulgrana. El técnico del Athletic Club sigue dando largas cuando se le pregunta por la posibilidad de recalar en el banquillo del Camp Nou. Después de la final de Copa podrían haber noticias.

