Garay comandó triunfo del Valencia sobre el Osasuna

El Valencia goleó sin dificultades a un Osasuna hundido y con pocos recursos en un partido sin intensidad, en el que los destellos locales de cara a puerta fueron suficiente para doblegar a un rival que apenas inquietó la meta valencianista y que hizo su gol en tiempo de prolongación.



Dos goles del argentino Ezequiel Garay en la primera mitad y los tantos en la segunda de Simone Zaza y Rodrigo Moreno sentenciaron la victoria más cómoda del Valencia en toda la temporada, lograda frente al equipo que menos problemas le ha causado en Mestalla a lo largo de todo el campeonato.



Sin nada en juego entre un equipo local sin aspiraciones y un conjunto visitante descendido, al partido le faltó chispa. A esas circunstancias se unieron la hora, el calor y la falta de público. Todo parecía dispuesto para que el encuentro no fuera brillante.



No lo fue. Sin tensión, el control del Valencia propiciaba llegadas sin apenas peligro y el Osasuna trataba de acercarse a la meta rival al contragolpe, aunque con muy poca continuidad.



En una de las acciones ofensivas locales, un balón del portugués Nani fue rematado a gol por Garay mediado el primer periodo y, casi de inmediato, un remate de Fausto Tienza con el pecho provocó la única ocasión clara de Osasuna en el primer periodo. Jaume Doménech, que hoy fue titular en la meta gol, desvió a córner un balón que se colaba.



Nada cambió a partir de esa acción, ya que el Valencia mantuvo sus ataques, casi todos ellos intrascendentes, hasta que muy cerca del descanso, un balón recuperado en defensa por José Luis Gayà llegó a las proximidades de Garay, quien hizo el 2-0 con el que se cerró el primer tiempo.



No mejoró el espectáculo tras el descanso. Se mantuvo la misma tónica de juego, ya que el Osasuna que no daba la sensación de poder meterse en el partido y el Valencia mandaba en el encuentro, pero sin fluidez en sus aproximaciones a la meta del italiano Salvatore Sirigu.



Sin embargo, pasados los primeros minutos de la reanudación, el partido se animó. La primera opción de gol fue para los visitantes en un cabezazo a la salida de un córner que el montenegrino Nikola Vujadinovic envió alto (m.56), a la que dio réplica Gayà con balón al poste poco después (m.59) y Sergio León obligó a Doménech a hacer una buena parada poco después.



Ese ritmo de ida y vuelta por parte de ambos equipos duró poco y cuando el juego se volvió a adormecer, una acción entre Nani, que dejó pasar el balón, y Rodrigo, que centró a Zaza, sirvió para que el italiano hiciera el 3-0, muy poco antes de que el propio Rodrigo, solo en boca de gol, marcara el 4-0.



El partido estaba resuelto y quedaban unos minutos para que, tras los cambios, la afición pudiera ver algún gol más de su equipo, ya que el conjunto navarro no tuvo apenas opción de inquietar a Doménech en el tramo final de un partido que se jugó cerca de la meta forastera.



Sin embargo, en la última acción del partido, Miguel Olavide hizo el gol del equipo navarro, que cerró el encuentro. EFE