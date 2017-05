Morata: "¿Cómo no voy a querer jugar en el Madrid?"

Fútbol Español

Sábado 6| 6:27 pm





"Quiero jugar en el Madrid. ¿Quién no quiere jugar en el Madrid?. Si preguntas a cualquier jugador del mundo quiere jugar en el Madrid. ¿Cómo no voy a querer jugar en el Madrid? que he jugado aquí muchísimos años", señaló Morata respecto a su situación en el equipo.



El delantero madrileño, que no ha conseguido en toda la temporada regularidad en el once inicial a la sombra de las grandes figuras, volvió a aprovechar la oportunidad que concedió Zinedine Zidane a varios de los menos habituales para mostrar su valía.



Sobre el triunfo en Granada, señaló que jugaron "muy bien" y que últimamente están "dejando los partidos resueltos muy pronto", aunque reconoció que tienen que mejorar la labor del segundo tiempo.



"Pero era importante ganar aquí hoy. Era difícil. Más de lo que parece", señaló Morata, quien aseguró que "hace mucho tiempo" que el Real Madrid no gana la Liga y no quieren "el más mínimo descuido" porque quieren el título y van a ir a por todos los puntos.



"No quedan más de cinco partidos este año, esperemos que sean cinco partidos, y son finales todo. Si ganamos todo lo que nos queda hasta final de año somos campeones de las dos competiciones más importantes. Así que hay que estar centrados, no perder ni la mínima energía en otras cosas y a trabajar", aseveró.



Para Morata la clave es que "funciona el equipo" independientemente de los protagonistas. "Lo importante es que los que juegan lo hacen bien siempre. Eso es fundamental para ganar una Liga porque es el trofeo de la regularidad", manifestó.



Cuestionado por qué le comentó Diego Pablo Simeone cuando saltó a calentar en la banda del Santiago Bernabéu, en la ida de la semifinal de la Liga de Campeones, contestó: "Fue una broma entre nosotros que no tiene nada que ver con el fútbol. Me llevo bien con él, porque jugó con mi representante bastante tiempo". EFE