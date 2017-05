Jordi Alba: "Solo me veo a mí en el lateral izquierdo del Barça"

Fútbol Español

El defensa del Barcelona Jordi Alba ha dicho hoy que se ve a sí mismo "y no a otro en el lateral izquierdo" del equipo azulgrana, al ser preguntado por si ve al defensa del Alavés, propiedad del Atlético de Madrid, Theo Hernández ocupando su misma posición la próxima temporada.



Sobre la posibilidad de salir del Barcelona, Alba, que tiene contrato en vigor hasta 2020, ha dicho durante un acto promocional de la marca Adidas que su intención es estar en el Barça "mientras el club quiera", y ha recordado: "El Barça es mi casa".



Otra incógnita a resolver es la del sustituto de Luis Enrique. Preguntado por sus preferencias ante los diferentes nombres que van apareciendo: "Mi opinión no creo que sirva de mucho y creo que ningún jugador lo va a decidir, a pesar de que cada uno tiene su punto de vista".



A falta de tres jornadas para el final de la Liga, Jordi Alba ha pronosticado que "hasta el último partido" del campeonato no se decidirá el título y que el Real Madrid "puede pinchar ante cualquiera de los rivales que le quedan".



La rivalidad entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo por conquistar el próximo Balón de Oro también ha aparecido en la comparecencia del jugador.



Alba no ha dudado en señalar a su compañero de equipo como "el mejor". "Todo el que entienda de fútbol prefiere a Messi, independientemente del equipo del que sea", ha destacado el lateral.



El azulgrana ha mostrado sus dudas sobre los criterios para elegir al mejor jugador de cada temporada: "No sé quién decide quién es el mejor, porque Xavi e Iniesta lo tendrían que haber ganado".



No ha querido Jordi Alba hacer un pronóstico sobre el desenlace de la semifinal de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Atlético: "lo que tenga que ser, será", ha dicho el jugador que ha destacado el partido de la Juventus en Mónaco: "van todos a una y es un equipo que dará mucho que hablar". EFE