"Cholo" Simeone utiliza peculiar método para alentar a su equipo

Fútbol Español

Jueves 4| 12:25 pm





Luisa Suárez | @luisasuarez00

Ahora el Atlético Madrid va por la remontada en Champions League ante el Real Madrid, y los dirigidos por Simeone necesitarán más impulso, por lo que se conoce el técnico argentino es muy bueno en eso.

El DT de “los colchoneros” después de los tres goles recibidos en el Santiago Bernabéu impuso una de sus tácticas adentro del vestuario visitante de la casa blanca advirtiendo: "El que no quiera jugar la revancha, que lo diga" con ese mensaje se podría pensar que Simeone buscaba explicar que no podían darse por vencidos, puesto que el final no está definido, y para la vuelta tendrán la ventaja de estar en casa.

En la reciente práctica no cesaron sus técnicas en busca de llenar a la plantilla de más fuerza, y para la sorpresa de los blanquirrojos al dirigirse al campo se encontraba una pancarta con la frase "A morir. Los míos mueren", la misma se encontraba colgada en la parte de atrás de uno de los arcos de la cancha donde entrenaban los jugadores. Dentro del Miniestadio Cerro del Espino casa de entrenamiento del Atleti es una frase con historia, según apunta infobae.

"Sé que mis jugadores las juegan bien, porque es a morir, y a morir los míos mueren, no le temen a la muerte. Sabemos que somos peores a otros equipos por jugadores, sabemos lo que somos, es nuestra virtud, el día que pensemos que somos mejores, nos meten cuatro" argumentaba el “cholo” durante una entrevista que le hicieron en 2015, podemos acotar que el argentino ha logrado meter en tres de las ultimas cuatro semifinales de Champions al Atleti.

Por ahora los blanquirrojos se ubican la tercera posición de La Liga, el Aleti se medirá el sábado contra el Eibar, en busca de sellar su clasificación a la próxima Champions League. Es posible que Simeone reserve algunas de sus mejores fichas para utilizarlos en la revancha contra el Real Madrid, el miércoles que viene.