Gameiro: "Para jugar en el Atlético hay que correr"

Kevin Gameiro, delantero francés del Atlético de Madrid, opinó que para jugar en el club colchonero "hay que correr" y recordó que su entrenador, el argentino Diego Pablo Simeone, le llegó a pedir robar al menos tres balones.

"Me acuerdo de una de las consignas del entrenador antes de un partido de Liga; 'Escucha, el objetivo de hoy es que le robes tres balones al número 6'. Eso es muy significativo. Lo sabía antes de llegar aquí. Exige mucho esfuerzo (...) Pero creo que me he adaptado bien", consideró Gameiro, en una entrevista publicada hoy en "L'Equipe".

Aunque reconoció que no le gusta defender, juzgó que hay que encontrar "un punto intermedio" entre el esfuerzo físico y las ganas de anotar.

Simeone me ha inculcado "agresividad y pasión" en el terreno de juego, agregó.

Gameiro, de 29 años y ex del Sevilla, suma 14 goles esta temporada en 41 partidos oficiales con el Atlético de Madrid.

Con la selección de Francia, cuenta con 13 encuentros internacionales y tres anotaciones./ EFE