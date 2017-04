De Gea está a un paso de recalar en el Real Madrid

Fútbol Español

Manuel Vargas | @MA_Vargas7

La llegada de David De Gea al Real Madrid para la próxima temporada es una realidad en la que solo faltan las firmas para oficializar todo, porque de resto es un pacto que luce ya sellado y que convertiría al guardameta en el fichaje más caro de la historia en un jugador de esa posición.

Según la prensa en España el portero de la selección española llegaría a cambio de unos 70-75 millones de euros, superando por mucho los 54 millones de euros que en su día pagó la Juventus al Parma para quedarse con Gianluigi Buffon.

Para ahorrarse otro ridículo como el de hace dos campañas, cuando en el último día de transferencias no se pudo concretar el traspaso del español con destino a Madrid y de Keylor Navas con destino a Manchester por problemas de faxes, ahora Florentino Pérez ha agilizado muy pronto las cosas al punto de que solo faltaría que se acabe esta temporada para cerrar el fichaje.

Luego de que el portero comunicara a su entrenador, José Mourinho, que quería abandonar la entidad inglesa el portugués no se negó, pero no lo dejaría salir a cualquier precio. Aunque es muy elevado, lo consideran dinero bien invertido por varias razones: la fiabilidad y juventud del arquero, lo que garantiza a los merengues tener a uno de los mejores porteros del mundo por mucho tiempo; seguir llenando de más españoles la plantilla blanca; y por último el hecho de que es el portero de la selección española, algo que le da un plus a su fichaje.

De Gea recalará en el club merengue firmando un contrato de cinco o seis temporadas, pero vería rebajada un poco la ficha de 12 millones de euros que cobra por campaña en el United tras renovar con ellos después de su fichaje frustrado al Madrid; a este acuerdo llegaron ambos, club y jugador, para que se concretara todo más fácil.

En el club son muchas las voces que prefieren apostar por Thibaut Courtois, pero Florentino Pérez está empeñado en que la mejor opción es De Gea y hará de todo para traer al equipo merengue al que considera el indicado para proteger el arco durante muchos años.