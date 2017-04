La "Segunda unidad" se lo pone difícil a Zidane

Fútbol Español

Jueves 27| 2:37 pm





Manuel Vargas | @MA_Vargas7

Real Madrid jugó contra el Deportivo La Coruña tras el varapalo que supuso caer en el Clásico ante el Barcelona (2-3), pero lejos de verse alicaídos salieron con todo para demostrar que anhelan alcanzar el título. Lo curioso es que la victoria la logró jugando con lo que muchos han empezado a llamar el “Equipo B” o la “Segunda unidad”.

En total, fueron nueve cambios que realizó el técnico Zinedine Zidane con respecto al 11 inicial que colocó ante los blaugranas. Solo Nacho y Marcelo repitieron titularidad, el resto revolucionó totalmente el juego que desplegó el equipo sobre el terreno de juego.

Las rotaciones son una de las claves de que el Madrid se mantenga aspirando al título liguero y a la Champions League a estas alturas de la temporada cuando falta tan poco para que termine, pero lo que ha hecho que tenga tan buenos resultados es la calidad que demuestran los jugadores suplentes cada vez que les toca saltar al campo.

Zidane siempre pregona que “todos son importantes”, sin embargo es evidente que no mide a todos con el mismo racero porque estos de la segunda guardia dan mucho que pensar al entrenador galo por el rendimiento fabuloso que ofrecen y cuando llegan los partidos importantes son relegados por unos titulares a los que las estadísticas no acompañan.

Isco es sencillamente espectacular

El de Arroyo de la Miel volvió a otorgar un recital de lo que es el fútbol a todos los que se dieron cita en Riazor. Isco ya tiene 10 goles, más que Bale (9) que es otro de los “titulares innegociables”, colocándose como el tercer máximo goleador del equipo en el campeonato local, solo por detrás de Cristiano Ronaldo (19) y Morata (13); además supero su récord goleador en Liga en una campaña, que había quedado en 9 tantos con el Málaga.

Sus goles no son lo único, porque el Real Madrid no sabe lo que es perder cuando Isco pisa el campo. Desde la derrota ante el Wolfburgo son 45 partidos con el Real Madrid, 37 victorias y ocho empates, en los que el andaluz ha estado presente y el Madrid no ha caído, una estadística no menor que el estratega galo debería tomar en cuenta.

Asensio dirige al equipo

Marco Asensio ya es parte importante del futuro del club blanco, pero también es el presente. El mallorquín ha ido aprovechando sus oportunidades y ahora mismo, junto con Isco, parecen ser los que más en forma del club están.

Corre, lucha, dirige cuando otros no pueden y da grandes actuaciones como ante el Bayern en semifinales (ida y vuelta), con golazo incluido, y en el Clásico donde también hizo diabluras. Con nueve goles en todas las competiciones de esta temporada, el balear está dando un golpe en la mesa muy fuerte que por más que quiera Zidane no puede ignorar.

James no quiere dejar de luchar

El colombiano tiene metido entre ceja y ceja que quiere triunfar en el Real Madrid, ahora (o por fin) luce decidido a demostrarlo. El 10 de los merengues es sinónimo de efectividad, porque aunque no cuenta con muchos minutos, por ejemplo en Liga ha jugado 939 minutos (de 2970 en total) repartidos en 18 partidos, ha conseguido anotar 9 goles y distribuido 13 asistencias sumando todas las competiciones (Liga, Copa y Champions); solo Toni Kroos, que es uno de los titulares indiscutibles, ha hecho más pases gol que el cafetero (15).

Lo de James no tiene parangón porque pese a que Zidane no ha contado mucho con él ha sabido ser productivo y eficaz para el equipo cada vez que goza de minutos.

Lucas Vázquez no se cansa de correr

El canterano merengue volvió a dejar su sello ante el Deportivo, y no por su gol (cuatro está temporada), sino por el trabajo encomiable que siempre realiza para el equipo. Ante los gallegos fue el jugador que más corrió de los blancos.

Al final del partido, Vázquez había corrido 12,83 kilómetros que superaban en más de dos a James Rodríguez (11,71 Km) que fue el segundo. No es un dato menor que en los partidos jugados por el “Equipo B” son en los que el Madrid ha corrido más kilómetros. Se nota el hambre, la entrega y las ganas de aprovechar minutos, que otros gozan sin muchos frutos, y Lucas es de los que más trabaja para demostrar que puede jugar más.

Morata marca todo lo que se le pone al frente

Álvaro regresó al Real Madrid con la promesa de que competiría de igual a igual por un puesto contra Karim Benzema, pero viendo las estadísticas es no ha pasado y si se revisa más a profundidad se nota que es muy injusto.

Morata es el segundo máximo goleador del equipo, por detrás de Cristiano (31), con 18 goles en todas las competencias. Lo curioso es que el madrileño ha jugado 1.060 minutos menos que Benzema y el francés cuenta con 17 tantos. El 21 de los blancos solo le bastan unos minutos para marcar y aunque Zidane lo niegue el trato a favor con Benzema le puede estar costando muchos goles al Real Madrid.

Ellos cinco pueden ser los casos más representativos, pero jugadores como Nacho, que es un seguro de vida en defensa al poder jugar cualquier posición en la zaga y siempre hacerlo de notable hacia arriba; Danilo, que ha venido de menos a más en la temporada y le garantiza minutos de descanso a Carvajal; o Kovacic, que de descarte ha pasado a ser una pieza vital en el centro del campo cuando se le necesita y pronto podría pelarle un puesto a Kroos o Modric, también son buenos ejemplos de que la “segunda unidad” da mucha confianza al Real Madrid.

Zidane los ve todos los días entrenar y es el responsable de hacer las alineaciones, pero viendo los partidos ante Deportivo, Leganes, Eibar, Sporting o Espanyol, entre otros, el entrenador galo debería replantearse si algunos “titulares indiscutibles” deberían seguir teniendo ese estatus cuando otros claramente están haciendo más méritos para ganarse un lugar en el 11.