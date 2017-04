El Dortmund derrota al Bayern y se mete a la final de la Copa de Alemania

Fútbol Español

Miércoles 26| 5:03 pm





El Borussia Dortmund derrotó hoy a domicilio al Bayern (2-3) y se clasificó a la final de la Copa de Alemania, que disputará contra el Eintracht Fráncfort.



El Dortmund empezó mostrando un gran despliegue físico, presionando arriba la salida del Bayern, y tuvo muy pronto una primera ocasión en los pies de Pierre Emerick Aubameyang.



La presión cerca del área contraria terminó dándole el gol de la ventaja al Dortmund, por medio de Marco Reus.



La jugada empezó con una mala devolución de Javi Martínez que interceptó el portugués Raphael Guerreiro, cuyo disparo fue desviado por el meta Sven Ullreich, pero Reus recogió el rebote y empujo el balón al fondo de la red.



El Bayern mostraba dificultes para generar situaciones de área, pero una jugada a balón parado en el minuto 19 significó el empate.



Un saque de esquina desde la derecha encontró a Javi Martínez, que marcó de cabeza y corrigió así el error que había cometido en el gol del Dortmund.



Tras el empate, el partido cambió. El Dortmund no tuvo fuerzas para seguir con la presión de los primeros minutos y el Bayern empezó a encontrar espacios para combinar.



En el minuto 31, Robert Lewandowsky tuvo una buena ocasión a pase de David Alaba, en el 37 Gonzalo Castro logró bloquear un disparo peligroso de Arturo Vidal y en el 37, otra vez tras un córner, un cabezazo de Javi Martínez se estrelló contra un poste.



En el 44, un pase de Xabi Alonso encontró a Ribery, quien, tras regatear un rival y pisar el área, hizo un pase corto hacia el centro, donde Mats Hummels definió con un remate con la pierna derecha.



El Bayern pudo irse al descanso con el partido visto para sentencia, pues en el minuto 45 Lewandowsky tuvo una gran ocasión, pero perdió el mano a mano con el meta Roman Bürki.



El segundo tiempo empezó con otra ocasión de Lewandowski, que perdió el control del balón cuando tenía vía libre hacia la portería de Bürki.



En los minutos 58 y 68 fue Arjen Robben quien estuvo cerca del tercero para el Bayern. En la segunda ocasión, el central Lars Bender salvó al Dortmund desviando contra un poste el disparo de Robben sobre la raya.



El Dortmund no sólo soportó esa andanada, sino que reaccionó y le dio la vuelta al partido. En el minuto 69, Ousmane Dembelé le metió un centro preciso a Aubamyang, que marcó el empate de cabeza, y en el 74 fue el propio Dembelé el que puso con ventaja al Dortmund en un contragolpe tras una pérdida de balón de Philipp Lahm en la mitad contraria



El Bayern buscó el empate, Robben estuvo otra vez cerca del gol en el minuto 86 tras asociarse con Lewandowski, pero se encontró con una buena parada de Bürki.



Al final, al Bayern no le alcanzó para volver a entrar al partido y le queda ya sólo el consuelo de sentenciar la Bundesliga.

EFE