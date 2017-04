Luis Enrique: "Salimos reforzados a nivel individual y colectivo"

Fútbol Español

Miércoles 26| 4:40 pm





Tras golear a Osasuna (7-1) en el Camp Nou, el entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que su equipo sale reforzado "a nivel individual y colectivo" con vistas al tramo final de Liga.



"Me quedo con que hemos empezado muy serios y muy bien ante un rival que nos ha dejado pocos huecos, pero hemos generado aproximaciones y hemos conseguido abrir el marcador con el primer tanto de Messi. Salimos reforzados a nivel individual y colectivo", ha explicado el técnico asturiano en la rueda de prensa posterior al encuentro.



En este sentido, ha asegurado que lo importante "es sumar puntos a través de nuestro juego", algo que, en su opinión, sus jugadores han conseguido en el partido de este miércoles.



Así, Luis Enrique se ha alegrado por los dos tantos que han anotado André Gomes y Paco Alcácer: "Es importante que a nivel individual estos jugadores se hayan encontrado con el gol, y si es por partida doble mucho mejor. Significa que van a mejorar en su confianza. Son todo acontecimientos positivos".



Otro de los jugadores que han participado en la goleada ha sido Javier Mascherano, que ha anotado esta noche su primer tanto desde que en la temporada 2010-2011 fichara por el club azulgrana.



"No deja de ser una anécdota que un jugador de la talla de Mascherano no haya marcado un gol como azulgrana hasta hoy. Su rendimiento está fuera de toda duda. Creo que ha sido una anécdota positiva del partido. Forma parte de su ADN competidor, que siempre está dispuesto a sacrificarse por el equipo", ha valorado.

EFE