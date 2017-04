Tebas: "No creo que Ramos deba ser sancionado por su gesto a Piqué"

Fútbol Español

El presidente de La Liga Javier Tebas afirmó este martes que Sergio Ramos, jugador del Real Madrid, "no debería ser sancionado" por su gesto al barcelonista Gerard Piqué tras ser expulsado durante el partido que enfrentó a ambos equipos el pasado domingo.



Ramos fue expulsado por una entrada al argentino Leo Messi y se retiró del campo aplaudiendo, señalando a la grada y encarándose con Piqué haciendo gestos con la mano.



"No creo que deba ser sancionado por su gesto, no lo veo como una falta de respeto", declaró Tebas ante los medios de comunicación después de participar en una mesa redonda sobre la violencia en el deporte base que tuvo lugar este martes en Madrid.



Además, quiso restar importancia al intercambio de declaraciones que se viene dando a lo largo de toda la temporada entre ambos jugadores, que comparten vestuario en la selección española. "Tienen un pique sano, sobre todo en redes sociales, son jóvenes y no va a más", señaló.



El presidente de La Liga también opinó sobre la afirmación de Piqué de que en el estadio Santiago Bernabéu están acostumbrados "a arbitrajes muy permisivos", hecha en la zona de vestuarios tras la victoria del Barcelona ante el Real Madrid por 2-3.



"Piqué se equivoca, el arbitraje puede ser bueno o malo, pero igual en todos lados, no hay un trato de favor", concluyó Tebas.

