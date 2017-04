Escribá: "Pensábamos en ganar"

Fútbol Español

El entrenador del Villarreal, Fran Escribá, aseguró tras la victoria de su equipo ante el Atlético de Madrid por 0-1 en el estadio Vicente Calderón que ellos pensaban en "ganar" y pidió que no se hagan "lecturas triunfalistas" respecto a la cuarta plaza, a la que se acercan a cinco puntos del Sevilla.



"Pensábamos en ganar, yo dije que veníamos a este campo sabiendo que la derrota es habitual, pero confiábamos en nosotros. Planteamos internamente el partido con la idea de que viéramos el empate como un mal resultado y salió", explicó Escribá en rueda de prensa respecto al plan que tenían planteado para el duelo.



El entrenador del Villarreal aseguró que la primera parte salió "mejor" ya que tuvieron "más el balón" y "más control", pero en la segunda Escribá reconoció que estuvieron "demasiado atrás" en el campo.



"Luego es verdad que con los cambios de Soriano y Bakambu volvimos a ver portería contraria, y en uno de esos acercamientos llegó el gol. En ese sentido era más o menos la idea de partido que teníamos", añadió Escribá.



El entrenador del Villarreal dijo que su planteamiento es que pueden conseguir los tres puntos "en cualquier campo", tanto en lo considerados "asequibles" como hoy ante el Atlético y que no piensan más allá del próximo partido ante el Sporting de Gijón, aunque esta victoria les coloque a cinco puntos de la cuarta plaza que ocupa el Sevilla, a falta del partido que jugarán mañana los hispalenses.



"No pensamos más allá de los tres puntos importantes que hemos conseguido, pensamos en el Sporting. Satisfechos, pero no me gustarían lecturas más triunfalistas que las de una buena victoria", añadió.



Respecto a la cuarta plaza, Escribá recordó que cuando han recortado puntos a los equipos que les preceden en la clasificación se ha hablado de la cuarta plaza y entonces han "tropezado" y los sextos y séptimos se les han puesto "cerca".



"La lectura no puede ser otra que pensar en el Sporting, ahora mismo estamos lejísimos de pensar en nada más que no sea mantener la quinta posición", finalizó.

EFE