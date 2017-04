Simeone: "Muchas veces nosotros ganamos de esta manera, hoy tocó perder"

Fútbol Español

"Me quedo con la sensación del fútbol, fútbol es esto, muchas veces nos ha tocado a nosotros ganar de esta manera, hoy nos tocó perder, es parte del juego, de lo que uno propone", reflexionó Simeone en rueda de prensa tras el partido.



"Hicimos un buen partido, con muchas situaciones de gol, todo el partido buscando. Hoy la pelota no quiso entrar, no estuvimos finos en el último pase para dejar el gol al compañero y ellos aprovecharon bien las ocasiones que tuvieron", añadió el técnico argentino.



Simeone reconoció que el Villarreal, que le derrotó por 3-0 en la ida en El Madrigal y al que solo ha ganado en uno de los últimos seis encuentros incluido el de hoy, ha encontrado una fórmula para anular su juego.



"Llevamos tres o cuatro partidos que en el Calderón no les hacemos goles y en el campo de ellos nos cuesta. Es un equipo que juega bien al fútbol y está preparado para luchar por los primeros puestos", comentó al respecto.



"Hemos tenido ocasiones para marcar pero contra ellos se nos ha negado. No hay que dejar de lado que con nosotros son la portería menos vencida del campeonato español, nos ha ganado un equipo que trabaja muy bien la parcela defensiva", recordó.



Este resultado podría hacer que el Sevilla les empatara a puntos si el conjunto hispalense gana al Celta el próximo jueves, aunque en caso de empate a puntos el Atlético tiene el enfrentamiento particular a su favor y conservaría el tercer puesto.



"Hay que esperar los resultados de mañana y pasado, estamos ante cuatro finales, tanto el Sevilla como nosotros, el que se equivoque más sufrirá", dijo Simeone, que no se siente preocupado por el efecto de esta derrota.



Sobre la lesión de Carrasco, que pidió el cambio 17 minutos después de ingresar en el terreno de juego y tuvo un choque con el defensor del Villarreal Antonio Rukavina, dijo que espera que sea "lo menos posible" y que espera a la valoración del cuerpo médico.



El entrenador argentino también fue cuestionado sobre si hoy echó en falta a delanteros como el exrojiblanco Diego Costa, jugador del Chelsea inglés. "No, no necesitamos a nadie", respondió. EFE