El Sporting, incapaz de conservar un resultado a favor

Fútbol Español

Martes 25| 4:18 pm





El entrenador del Sporting, Rubi, había anunciado pocos cambios para el partido ante el Espanyol y al final fueron dos, Nacho Cases y Víctor Rodríguez por Moi Gómez y Carmona, y mantuvo por tercer partido consecutivo a Babin en el eje de la defensa.



Los rojiblancos se jugaban mucho en este encuentro y desde el primer momento trataron de discutir la posesión del balón al equipo barcelonés, lo que produjo un inicio con mucha lucha y brega en el centro del campo pero sin problemas para las respectivas defensas.



La primera ocasión de gol fue local, en un tiro de Víctor Rodríguez que rechazó Diego López y Duje Cop no llegó por centímetros, pero el Espanyol respondió gracias a un error defensivo de Douglas. Caicedo le arrebató el balón y su centro lo remató fuera Marc Navarro.



El partido no tenía un dueño claro y aunque no había muchas llegadas al área, el juego era alegre, con los dos equipos tratando bien el balón.



El Sporting pudo adelantarse en el marcador con un remate de cabeza de Cop tras un centro de Víctor Rodríguez, pero Diego López respondió con una gran parada.



El Espanyol gozó de otra ocasión muy clara, de nuevo de Marc Navarro, que remató fuera cuando lo tenía todo a favor para marcar.



Los locales estaban bien en el aspecto ofensivo pero cometían bastantes imprecisiones, especialmente Douglas, pero los catalanes no supieron aprovecharlo.



El Sporting se adelantó en el marcador en una falta lanzada por Víctor Rodríguez, que sorprendió a la zaga y al portero visitantes, que parecían esperar un centro. El rojiblanco tiró a portería y firmó el 1-0.



Un gol que fue celebrado con entusiasmo por jugadores y público local, ya que sumar los tres puntos en este encuentro era vital para el Sporting.



Caicedo, en los últimos segundos del primer tiempo, trató de llegar a un balón en profundidad al que salió Cuéllar y se produjo un fuerte choque entre ambos del que el portero rojiblanco se recuperó, mientras que el delantero no salió en la segunda parte y entró por él Leo Batistao.



Los primeros minutos de la segunda parte fueron del Espanyol, que volvió a desperdiciar otra ocasión clara en un remate de Jurado que se fue fuera cuando estaba completamente solo.



No lo hizo Gerard tras un gran pase de Leo Batistao, que deja a su compañero solo ante Cuéllar, al que quebró con facilidad para marcar a puerta vacía.



El partido se puso más de cara para los visitantes que para los locales, que comenzaron a perder balones, algunas veces en posiciones peligrosas y en una de ellas un remate de Gerard Moreno obligó a Cuéllar a responder con una gran parada.



En la primera llegada local tras haber encajado el gol Duje Cop no acertó a rematar un balón que le metió Canella y que sólo tenía que empujar.



Rubi decidió jugarse el todo por el todo y retiró a un centrocampista, Nacho Cases, para dar entrada a un delantero, Carlos Castro, y al autor del gol, Víctor Rodríguez, por Carmona.



El Sporting, animado por los suyos, dio un paso adelante y se fue a por el segundo gol encerrando al Espanyol en su área, pero no tuvo puntería.



Los minutos fueron pasando hasta el final con el Sporting volcado al ataque y el Espanyol buscando una contra para sentenciar. EFE