Luis Enrique: "Ya no importa el rival, sino nuestro rendimiento"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha reconocido que el último tanto de Lionel Messi en el clásico ante el Real Madrid (2-3) fue una "inyección de moral importante" para sus jugadores, a los que ha instado a ser "regulares" con vistas al último tramo de Liga.



Cuando quedan cinco jornadas para que finalice el campeonato, el preparador asturiano prefiere no hacer "cuentas de la lechera" y solo se centra en sumar los tres puntos en el encuentro que su equipo disputará mañana en el Camp Nou ante Osasuna.



"Es evidente que para nosotros el último gol de Messi en el Bernabéu ha sido una inyección de moral importante. Espero que sirva de estímulo para el final de temporada, pero tenemos que ser muy regulares en este último tramo", ha destacado Luis Enrique en la rueda de prensa previa a la jornada 34.



Precisamente, el técnico azulgrana ha sido preguntado en varias ocasiones por la manera como el argentino celebró el tanto de la victoria en el Santiago Bernabéu, donde se sacó la camiseta y la mostró a los aficionados.



En este sentido, Luis Enrique ha defendido la celebración de su pupilo en el tiempo añadido: "Quien mejor puede explicar el gesto es Messi. A mí, me parece bonita, sobre todo por el minuto y la efeméride".



Un tanto que permitió al Barcelona situarse como líder de la competición doméstica con los mismos puntos que el Real Madrid, aunque con un partido más que su más inmediato rival.



No cree, por ello, Luis Enrique que su equipo sea favorito para ganar la competición y ha pronosticado que el final de temporada "será complicado" para ambos clubes.



"Hacer las cuentas de la lechera no sale bien y mucho menos a final de la temporada. Tenemos que estar preparados para no ser nosotros los que fallamos", ha insistido Luis Enrique, quien ha añadido que los "partidos en este tramo del curso adquieren mayor peligrosidad, más aún con los equipos de la zona baja".



"Ya no nos tenemos que fijar en el rival, sino en nuestro rendimiento para lograr los 3 puntos", ha agregado el técnico azulgrana.



Por ello, ha insistido que mañana su equipo tiene la "necesidad imperiosa" de sumar los tres puntos ante Osasuna, un encuentro que ha calificado de "peligroso" después del último mes de competición.



"Hay que volver a competir, a mostrar que somos superiores y hacer muchas cosas bien. Por la proximidad del final del campeonato los tres puntos son vitales y buscamos rendir al máximo", ha aseverado.



En la comparecencia, Luis Enrique se ha mostrado escueto en algunas de las respuestas, especialmente cuando se le ha preguntado por si le sorprenden las últimas declaraciones del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, en las que reconocía que el tanto de Lionel Messi, "como madridista, fue una pena".



En el momento de responder, el preparador del primer equipo azulgrana se ha quedado unos segundos callado y ha respondido de la siguiente manera: "¿Y a ti, te sorprende?".



Tampoco ha ahondado en muchos detalles cuando le han pedido si cree que el lateral Jordi Alba ha recuperado su mejor nivel y por la actuación del guardameta Marc-André ter Stegen en el Santiago Bernabéu.



"Estoy contento por el rendimiento de mi plantilla, pero espero mucho más de todos ellos", ha zanjado Luis Enrique. EFE