Un Barcelona sin Neymar, recibe el alta de Arda para el Clásico

Fútbol Español

Domingo 23| 8:19 am





La presencia de Arda Turan, la baja de Jérémy Mathieu y la decisión de dejar en Barcelona a Neymar Jr. es lo más destacado de la convocatoria hecha pública por el club azulgrana para el partido de esta noche en el Bernabéu ante el Real Madrid.



Además también viajará con el equipo Aleix Vidal, aunque el carrilero del Barça sigue recuperándose de su lesión y no tiene el alta médica para jugar. Los otros dos lesionados, Mathieu y Rafinha, no están en la lista.



En el caso de Mathieu, el defensa francés tiene molestias en el tendón de Aquiles del pie derecho y se desconoce cuál será el periodo de baja. Finalmente el club "ante la incertidumbre legal" en el caso Neymar ha decidido no convocar al brasileño.



La lista de convocados está compuesta por Ter Stegen, Cillessen, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suárez, Arda, Andrés Iniesta, Luis Suárez, Leo Messi, Mascherano, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Aleix Vidal (sin alta médica), Umtiti y Aleñá. EFE