Un milagro para Neymar

Fútbol Español

Viernes 21| 9:14 am





Luisa Suárez || @luisasuarez00

Este viernes se cumple el plazo en el que el Barcelona pueda apelar ante la sanción de Neymar Jr, la cual le impediría disputar el clásico, y debido al poco plazo transcurrido entre la sanción y la apelación puede que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) tenga que realizar una reunión de urgencia antes del partido Real Madrid-Barcelona para tratar el caso.

Dentro de la apelación el club español exigía no solo la suspensión cautelar de la sanción sino también que ésta fuera desestimada, sin embargo no ha recibido respuesta jurídica puesto que las pruebas que presentaron al comité de apelación no fueron aceptadas según informan medios internacionales, por ahora el veredicto final queda a decisión del Tribunal del Deporte.

Recordemos que el futbolista brasileño fue expulsado en un encuentro ante el Málaga y sancionado con tres partidos de suspensión, precisamente esta amonestación le impediría participar en el clásico y así ayudar al club que viene de perder la posibilidad de seguir en la contienda por la Champions League.

En 2014 ocurrió un caso similar, el afectado en cuestión fue Cristiano Ronaldo a quien se le impedía disputar el encuentro entre Real Madrid y el Elche, para entonces el Tribunal Administrativo del Deporte citó a una reunión de urgencia para verificar el caso, finalmente al delantero no se le permitió jugar.