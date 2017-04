Ibai y Ely superan a un Villarreal que perdona en la segunda mitad

Fútbol Español

Lunes 17| 7:04 pm





Dos goles de Ibai Gómez y Rodrigo Ely dieron la victoria al Alavés (2-1) en Mendizorroza ante un Villarreal que perdonó en la segunda mitad.



Bakambu tuvo una ocasión de oro para certificar un doblete y rescatar un punto en el último segundo, pero el delantero del conjunto amarillo perdonó a los albiazules, que regresaron a la senda del triunfo después de tres derrotas consecutivas.



Una primera parte sobresaliente del Alavés le permitió irse al descanso con un diferencia cómoda por 2-0, hasta que el Villarreal recuperó el mando en la segunda mitad, pero no pudo igualar la contienda a pesar de embotellar a su rival durante muchos minutos del segundo periodo.



El encuentro arrancó con un Alavés que presionó arriba y quiso tener la posesión del balón, mientras el Villarreal presionaba tímidamente arriba y dejaba tocar a los locales.



La primera oportunidad del partido fue para los albiazules en una doble ocasión en el minuto 7, con un disparo de Ibai Gómez desde la frontal que rechazó Andrés Fernández junto a la cepa del poste derecho y reaccionó con contundencia en el rechace para tapar el hueco a Deyverson que buscó el primer gol.



Tras un primer cuarto de hora donde el Alavés llevó la iniciativa, los de Fran Escribá comenzaron a estirarse y a enlazar varias jugadas, aunque la defensa alavesista estuvo bien plantada para cerrar espacios en las elaboraciones de los castellonenses.



En el minuto 20, Fernando Pacheco realizó la primera intervención para evitar el gol del conjunto visitante que se aproximó por la banda derecha con una jugada de Cédric Bakambu que culminó Roberto Soriano y atajó el portero albiazul.



A pesar de los intentos del submarino amarillo, los locales no se arrugaron y continuaron con la presión que marcaron desde el inicio hasta que un córner volvió a acercarse al portería rival con remate de cabeza del central alavesista Rodrigo Ely tras un saque de esquina botado por Ibai Gómez en el minuto 32.



El primer gol llegó en las botas del propio futbolista vizcaíno que, en el minuto 35, recogió un rechace en la frontal del área y con una volea rasa introdujo el balón en la portería de Andrés Fernández, quien no pudo despejar a pesar de su estirada.



Tras el tanto del Deportivo Alavés el Villarreal apretó con cuatro saques de esquina consecutivos, aunque los amarillos no estuvieron acertados en los remates que intentaron.



Sin embargo, justo antes de llegar al descanso, el brasileño Rodrigo Ely amplió la distancia con un cabezazo a placer en el área pequeña tras un pase medido de Kiko Femenía para poner el 2-0 en el luminoso, en una gran jugada al primer toque de los locales.



El choque se reanudó con un Alavés que volvió a meter el miedo en el cuerpo a los amarillos en las primeras jugadas, pero fue el Villarreal el que se vio obligado a buscar la portería rival.



Los castellonenses dominaron durante la segunda parte, pero apenas consiguieron crear peligro a los vitorianos que estuvieron muy bien plantados y contundentes en las llegadas de los de Escribá, quien intentó darle otro aire al equipo con las incorporaciones de Manu Trigueros y el colombiano Rafael Santos Borré.



Gaizka Toquero estuvo a punto de materializar el tercer tanto para su equipo en el minuto 67 con un testarazo a pase de Ibai Gómez que atrapó por arriba el portero amarillo con dificultades.



En el minuto 69, el Villarreal recortó distancias tras una pérdida de balón de Theo Hernández que recogió Bakambu e introdujo el balón en la red de Pacheco, que no pudo hacer nada porque el disparo se desvió tras golpear en Rodrigo Ely.



El gol llegó durante los mejores minutos del conjunto visitante, que buscó con ahínco el empate con un activo Bakambu, lo que obligó a reaccionar a Mauricio Pellegrino, que introdujo a Alexis y estableció una defensa de tres centrales.



Con este cambio táctico, los locales consiguieron contener el empuje del Villarreal que continuó dominando el juego y el balón, pero no llegó a culminar las jugadas.



En el minuto 84, Fernando Pacheco salvó el empate de los de Fran Escribá con una parada en remate a bocajarro de Bakambu que no pudo culminar una elaborada jugada de los visitantes, que probaron suerte en las jugadas posteriores con lanzamientos desde fuera del área.



Bakambu perdonó el empate en el último suspiro al enviar fuera un disparo en un mano a mano con Pacheco y la victoria se la llevó el Alavés por 2-1.



EFE