Valencia y Sevilla sumaron un punto en Mestalla

Fútbol Español

Domingo 16| 1:30 pm





El equilibrio de fuerzas, de juego y de oportunidades entre el Valencia y el Sevilla se reflejó en el marcador de un choque nivelado, en el que el equipo local buscó sus espacios a la contra y el visitante tuvo más posesión de balón.



Fue un partido marcado por el respeto mutuo entre dos equipos con objetivos distintos, que en primer lugar estuvieron pendientes de mostrarse sólidos en defensa y a continuación trataron de crear peligro y, aunque hubo alguna opción clara de gol, ninguna se materializó.



La primera parte estuvo muy nivelada y en el juego de uno y otro equipo no se notó la diferencia clasificatoria existente en la actualidad a favor del conjunto sevillano, que al inicio del choque era de veintidós puntos.



Ambos equipos trataron de hacerse con el balón y moverlo con posesiones largas que, sin embargo, no acababan con claras ocasiones de gol, ya que las defensas estuvieron certeras y limitaron el poder ofensivo del atacante rival.



Hubo dos excepciones que supusieron las dos ocasiones más claras de gol del primer periodo. Una por equipo. La primera de ellas en un balón perdido por Enzo Pérez que controló Jovetic, que acababa de entrar al campo en sustitución del lesionado Vitolo.



El balón, en un tiro raso del atacante sevillista, dio en el poste y el rechace llegó a las manos del guardameta del equipo valenciano. (m.15).



Nueve minutos después, una penetración de Montoya por la banda fue rematada de cabeza por Munir, pero Mariano evitó el gol sobre la misma línea.



Un buen remate de Orellana resuelto con una gran parada por Sergio Rico completaron las oportunidades de un primer periodo jugado a buen ritmo y marcado por la intensidad de ambos equipos y las alternativas en el control del juego.



Esa tónica de juego se mantuvo en el tramo inicial del segundo periodo, entre dos equipos que querían imponer en el partido el ritmo que más les convenía, pero que eran conscientes de que mantener la portería a cero era un objetivo importante.



La primera opción de gol tras el descanso fue para Escudero en el saque de una falta lejana que, con mucho efecto (m.53), pasó cerca del poste de la meta de Alves, un par de minutos antes de que Zaza reclamara penalti en una caída dentro del área sevillista en una acción con Lenglet.



El Sevilla empezó, poco a poco, a controlar más el balón y llegar a la meta del Valencia y lo hacía con peligro, ante un rival al que mediado el primer periodo no se le veía la energía del primer periodo.



Unas posibles manos de Alves fuera del área y unas manos de Zaza antes de marcar en la meta del Sevilla fueron algunas de las jugadas polémicas que se registraron cuando el partido se acercaba a su final con alternativas ante ambas porterías.



El partido era vibrante e intenso, con la dualidad en ambos conjuntos de saberse necesitados del triunfo, pero también con la mente puesta en no perder.



En los minutos finales, el Valencia se replegó y buscó su opción a la contra y el Sevilla se adueñó del balón en la zona ancha para tratar de llegar a la meta rival con jugadas elaboradas. Ninguno aprovechó su planteamiento para marcar. EFE