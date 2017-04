Eusebio: "Hemos hecho muchos méritos para conseguir el premio"

Fútbol Español

Tras caer en el Camp Nou (3-2), el técnico de la Real Sociedad, Eusebio Sacristán, consideró que su equipo ha hecho "muchos méritos" para conseguir, por lo menos, el empate ante el Barcelona.



"Hemos hecho muchos méritos para conseguir el premio. Teníamos mucha ilusión en cerrar las estadísticas negativas en el Camp Nou. Hemos hecho todo para conseguir un resultado positivo y te quedas fastidiado", aseguró en la rueda de prensa posterior al encuentro.



A pesar de la derrota, el entrenador vallisoletano elogió la "personalidad" de sus jugadores a lo largo de los 90 minutos, especialmente en la segunda parte cuando, en su opinión, han "controlado mejor" y han "generado ocasiones" para llevarse "algo positivo".



"La lástima es que lo hemos tenido muy cerca y no hemos conseguido salir con algo positivo", puntualizó Eusebio, quien añadió que "no es un día para poner peros y hay que felicitar a los jugadores".



No obstante sí que lamentó el "desajuste" en la medular en el primer tiempo y "el no haber acertado las ocasiones" generadas en la segunda parte.



En cualquier caso, subrayó que su equipo tiene que "seguir en la línea de los dos últimos encuentros" y darlo "todo" en los últimos seis partidos de Liga.



Sobre la situación del Barcelona y las probabilidades de que remonte la desventaja de tres goles en la vuelta del partido de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Juventus, Eusebio se mostró convencido de las opciones de los azulgranas con vistas a luchar por el pase a semifinales.



"Es un equipo que ya se ha levantado muchas veces y de muchos momentos difíciles y merecen todo el crédito del mundo hasta el final. Estoy convencido de que la Juventus estará pensando que aquí va a tener difícil el pase", zanjó.

