Bilardo avala a Simeone para dirigir a Argentina y desprecia a Sampaoli

Bilardo aseguró, en una entrevista publicada hoy en el diario peruano Depor, que Simeone "será bienvenido" si la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decide contar con sus servicios.



"Yo lo tuve a Simeone desde los 16 años en las selecciones juveniles y lo conozco muy bien. Es un tipo fuerte, no le gusta perder. Tiene mucho ímpetu", valoró.



Cuestionado por la posibilidad de que Sampaoli ocupara el cargo de seleccionador de Argentina, Bilardo reiteró que, en su opinión, el técnico del Sevilla no es una buena opción.



"En Argentina hay muchos directores técnicos y si no puede dirigir nadie en estos momentos a la selección, tienen que cerrar la escuela de técnicos que tiene 30 años. Hay que quitarles los títulos a todos los entrenadores formados ahí", aseveró.



El técnico campeón del mundo consideró la pasada semana en la radio argentina La Red que Sampaoli "no es ni buen técnico ni buena persona", y dijo que se iría de su país en barco si la AFA lo designase como seleccionador.



Bilardo, de 78 años, también volvió a ofrecerse para dirigir nuevamente a Argentina: "Si la AFA me llama, aceptaría el reto pues conozco a todos los jugadores desde muy chicos". EFE