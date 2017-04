El Sporting cae en Anoeta ante una Real que recupera posiciones europeas

Fútbol Español

Lunes 10| 4:52 pm





El encuentro estuvo animado desde el primer minuto, con una Real que salió a por todas tras varias jornadas de decepción en Anoeta, ante un Sporting que se jugaba uno de sus últimos cartuchos por la permanencia en esta salida.



Los donostiarras no tuvieron que esperar mucho para encontrar un gol que llegó en el minuto 9 tras otro despiste defensivo que tanto daño está haciendo a los gijoneses esta temporada y Willian José marcó en una acción en la que Cuéllar despejó en la misma línea de gol, pero el árbitro entendió que había entrado.



El Sporting encajaría otro susto instantes después con un segundo gol, en este caso de Juanmi que González González anuló por fuera de juego, y a partir de ahí los de Rubi quisieron despertar e incluso propinaron algún zarpazo en un remate de Burgui que casi bate la portería de Rulli.



Le duró poco la valentía a los rojiblancos porque la Real estaba de dulce en una primera mitad muy inspirada y enseguida encontró un segundo gol tras una jugada de fantasía de Xabi Prieto con asistencia a Juanmi, para que le malagueño batiera por bajo a Cuéllar y dejara muy tocado ya a los asturianos.



Los vascos no levantaron el pie del acelerador en la segunda mitad, olvidaron su viaje el sábado al Camp Nou y siguieron achuchando a un Sporting obligado a defender su área, sobre todo en las acometidas de Juanmi y Yuri.



Rubi, el técnico del equipo asturiano, movió ficha para buscar más mordiente con Borja Viguera, ex de la Real y del Athletic, y Carmona, porque los visitantes adolecían de gol y la permanencia se ponía con el 2-0 muy cara.



La Real fue, sin embargo, la que remató el encuentro en la parte final del mismo, con un gran gol del lateral Yuri que fusiló la portería de Cuéllar y aprovechó una gran asistencia de Zurutuza para dejar los puntos en Anoeta, a pesar del postrero tanto de Elderson.





EFE