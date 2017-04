Un Villarreal superior se lleva el duelo ante un flojo Athletic

Fútbol Español

Viernes 7| 5:50 pm





Villarreal se llevó este viernes un importante duelo por los puestos que dan derecho a jugar la próxima edición de la Liga Europa al superar por 3-1 a un Athletic Club que decepcionó y que sólo se mostró superior al rival en el ultimo cuarto de hora, cuando contó con un jugador más sobre el campo.



Sólo la expulsión de Víctor Ruiz hizo que el Athletic despertara y pusiera en peligro al Villarreal, ya que anteriormente, salvo acciones aisladas de Aduriz, que estrelló dos balones al poste, se vio sorprendido por un rival más sobrio y acertado en ataque.



El partido entre el quinto y sexto clasificado empezó con mucha intensidad. Los dos equipos trataban de imponerse en el centro del campo aunque eran los locales los que tenían algo más de dominio en la zona de creación.



Además, fue el Villarreal el que tuvo más presencia ofensiva, aunque primero Kepa en una salida del área para desbaratar el peligro, y luego Laporte, evitaron que el Villarreal abriese el marcador.



Sin embargo, el gol del Villarreal llegó poco después de que un disparo de Castillejo fuese despejado por Yeray y el rechace fuera aprovechado por Víctor Ruiz para fusilar a plaza la meta defendida por Kepa a los 17 minutos.



Pero la respuesta del Athletic fue no se hizo esperar y tres minutos después un centro de Beñat en el saque de esquina al segundo palo era rematado por Laporte sin oposición para establecer el empate.



Tras el gol vizcaíno, el Villarreal movía el balón con paciencia pero costaba llegar a las inmediaciones del área visitante con el balón jugado, lo que no impidió que Gaspar, en dos ocasiones, y Jaume Costa pusieran en aprietos la meta rival.



En pleno dominio castellonense el Villarreal perdió por lesión a su mejor hombre hasta el momento. Samu Castillejo tuvo que dejar su sitio en el campo a Adrián López.



El Villarreal acusó la salida de Castillejo del campo y aunque al Athletic apenas le duraba la posesión del balón estuvo cerca de retirarse al descanso en ventaja ya que en el último minuto Aduriz estrelló un balón de cabeza al larguero.



La reanudación no pudo ser mejor para el Villarreal, ya que Bakambu aprovechó nada más empezar un gran pase de Soriano para volver a adelantar al equipo local ante un rival que abusaba del juego directo sin darle rendimiento.



El equipo de Ernesto Valverde no reaccionó tras el gol frente a un Villarreal cada vez más solido que buscaba afianzar el marcador con un nuevo tanto, que llegó a los 58 minutos por mediación de Adrián.



Sólo acciones aisladas de los bilbaínos pusieron algo de peligro en la meta local, que vio como el atacante vasco estrellaba un nuevo balón al larguero en esta ocasión tras una volea y poco después San José desaprovechó una gran ocasión tras centro de Raúl García.



Sin embargo, con más de un cuarto de hora por delante el defensa local Víctor Ruiz fue expulsado por una fuerte entrada sobre Williams y el partido cobraba una nueva perspectiva.



La superioridad numérica del Athletic trajo consigo un dominio territorial del equipo vasco, que merodeaba la portería de un Villarreal muy ordenado en defensa que buscaba que pasasen los minutos tratando de acusar lo menos posible su inferioridad.



Con un Athletic volcado en el campo del Villarreal en la recta final del partido se llegó a la conclusión del partido con triunfo de los castellonenses, que fueron mejores que un rival que sólo reaccionó cuando tuvo un jugador más sobre el terreno de juego.

Fuente: EFE