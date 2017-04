Iniesta: "Estoy bien. Lo malo ya pasó hace semanas"

Fútbol Español

Miércoles 5| 6:11 pm





El capitán barcelonista, Andrés Iniesta, ha sido taxativo esta noche al asegurar que se encuentra bien, y que el mal trago lo ha pasado cuando ha estado lesionado, no ahora, que insiste en que se siente en perfectas condiciones.



"Estoy bien. Lo malo ya pasó hace unas semanas. Ahora, feliz en lo colectivo y en lo personal", ha apuntado el capitán barcelonista, al que le ha costado entrar en el equipo titular, a pesar de estar a disposición del Luis Enrique.



Precisamente, esta noche tras el partido contra el Sevilla en el Camp Nou (3-0), el técnico ha lanzado alabanzas hacia Iniesta por lo que representa para el equipo catalán desde que hace años debutase en el primer equipo, con el que hoy ha cumplido 700 partidos, amistoso incluidos.



El jugador manchego ha querido centrarse en el momento en el que vive y no hacer conjeturas acerca de su estado y de por qué no ha jugado más partidos esta temporada. "Esta es una temporada diferente y rara. El presente es el que es, y estoy bien".



"Espero que en los partidos que quedan pueda ayudar al equipo a conseguir los objetivos", ha señalado esta noche.

EFE