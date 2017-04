Berizzo decidirá su futuro a finales de abril

Fútbol Español

Miércoles 5| 10:02 am





El técnico argentino Eduardo "Toto" Berizzo, que finaliza contrato con el Celta de Vigo el próximo 30 de junio, afirmó este miércoles, en la previa del partido contra el Valencia, que a finales de este mes decidirá su futuro deportivo.

"Sobre finales de mes afrontaré mi renovación. Ahora necesitamos enfocarnos en lo futbolístico y no distraernos con ningún tema, que todas las noticias que sucedan sean buenas. Lo de Iago (Aspas, renovado hasta 2022) es fantástico, hay futbolistas que próximamente se sentarán a negociar su continuidad. A finales de abril tomaré una decisión", aseguró en su comparecencia ante los periodistas.

Berizzo, que cumple su tercera temporada en Balaídos, confesó que aún no tiene decidido si seguir o no en Balaídos: "Lo que sí tengo claras son mis opiniones. En mi decisión de renovar no tiene nada que ver con que el Celta juegue en Europa el próximo año".

El entrenador del Celta también expresó su satisfacción por la ampliación de contrato del internacional español Iago Aspas.

"Me alegro mucho por el Celta, por el celtismo y por Iago Aspas. Me alegro por contar con un futbolista top y que él esté en un lugar donde se le respeta y se le quiera. Me alegro de que siga siendo nuestro futbolista, pero nada tiene que ver en relación mi futuro", sentenció./ EFE