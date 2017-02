Berizzo: "No recibir gol nos vuelve peligrosos"

Fútbol Español

Jueves 2| 7:04 pm





"Me hubiese interesado más ganar porque hicimos situaciones de gol para ganar, pero la lluvia, el campo, el juego directo se ha notado. El equipo hizo lo esperado en un partido disputado, intenso, sin espacios. No recibir gol nos transforma en un equipo muy peligroso en la vuelta", comentó en rueda de prensa.



Berizzo admitió que a su equipo le costó entrar en el partido, pero mejoró en la segunda parte: "Tuvimos nuestras opciones, le agregamos vértigo en la segunda parte. Tras el descanso liberamos nuestro equipo y eso nos transformó en más peligrosos. No haber recibido es una cosa muy importante", insistió, antes de añadir que "con nuestra gente corriendo hacia adelante somos un rival muy peligroso fuera de casa".



El entrenador celeste sigue viendo la eliminatoria "igual de igualada", aunque, a su juicio, el Alavés expondrá más en Mendizorroza: "En casa asume el balón más que fuera. Nuestra manera de jugar siempre es la misma. No somos un equipo netamente defensivo. Vamos a enfrentar un partido difícil con la salvedad de que el gol toma una trascendencia mejor". EFE