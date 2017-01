Amorebieta no pudo evitar revés del Sporting

Fútbol Español

Domingo 29| 3:44 pm





El Athletic Club remontó al Sporting de Gijón en San Mamés y sigue la estela europea de la clasificación, una zona privilegiada de la que se mantiene a dos puntos gracias a los goles con los que Iker Muniain y Aritz Aduriz, éste de penalti, remontaron un primer tanto de croata Duje Cop, también de penalti.



Cop transformó antes de la media hora de choque de manera inapelable para Gorka Iraizoz un penalti sobre él mismo de Eneko Boveda y, ya en la segunda mitad Muniain empató en una jugada que inició y acabó tras apoyarse en Raúl García e Iñaki Williams, éste un revulsivo tras el descanso; y Aduriz transformó también con autoridad desde los once metros una falta máxima de Moi Goméz sobre Muniain, el jugador decisivo del encuentro.



Esta victoria mantiene intactas las aspiraciones europeas del Athletic y lastra aún más en la zona de descenso a un Sporting que llegó a soñar hasta la con la victoria tras adelantarse en el marcador y llegar al descanso por delante.



De salida la iniciativa la llevó el Athletic, pero el que más peligro creaba era el Sporting, que en el minuto 9 tuvo una gran ocasión de adelantarse en el marcador. Pero a Cop se le fue muy alto un balón de Víctor que le había dejado delante de Iraizoz.



Viguera hizo un segundo amago visitante antes de que los locales concretasen sus primeras llegadas peligrosas. Una acción en la que Raúl García no controló bien junto al primer palo una peinada de Aduriz y, consecuencia del córner de esa jugada, un remate raso de De Marcos dentro del área que dio en un defensa gijonés.



El Athletic, sin Williams arriba por decisión de Valverde, tenía la posesión la mayor parte del tiempo. Aunque el Sporting le ponía en aprietos en la salida del balón en ocasiones. Como la que derivó en el discutible penalti de Bóveda a Cop.



El croata no perdonó desde los once metros y dio un punto de esperanza a su equipo en la pelea por acercarse a la permanencia.



Un disparo alto y cruzado con la izquierda de Aduriz tras controlar en el centro vértice del área, otro más cruzado aún de Lekue con Raúl en buena posición de remata y un lanzamiento lejano de Beñat, también muy arriba, finiquitaron una primera mitad en la que al Athletic le castigaron sus dudas en la salida del balón y el Sporting encontró premio a su buen trabajo en campo rival.



Un remate de San José con muchas opciones en los segundos de la continuación, que acabó en las manos de Cuéllar, avisó al Sporting lo que se le venía encima en el arranque de la segunda mitad, ya con Williams sobre el terreno de juego.



Lo siguiente fue el empate y con el internacional sub-21 con cuota de protagonismo. Aunque la jugada la inició y la terminó Muniain, rematando a la espalda de Xavi Torres. En medio una apertura de Raúl a la banda a Williams y el centro del veloz delantero para el remate de Muniain.



No le daba la espalda el Sporting al choque, pero el Athletic estaba muy mejorado y cada acercamiento al área visitante era ocasión de gol.



Especialmente lo fueron dos de Aduriz de las que el ariete internacional no suele fallar. En ambas, con toda la portería para él, se le apareció Cuéllar. Primero a un cabezazo a bocajarro y después a un remate con la izquierda colocado.



Un remate de cabeza de Amorebieta bien respondido por Iraizoz fue un respiro para el Sporting en el asedio cada más agobiante al que le sometía el Athletic, ya con Muniain con mucho ritmo y haciendo mucho daño entre líneas.



Precisamente el pequeño extremo percutió en dos ocasiones seguidas, la primera a pase de Williams tratando de emular el primer tanto por el otro lado y la segunda recibiendo un penalti de Moi Gómez que Aduriz transformó en el 2-1. El séptimo tanto del ariete en el presente campeonato liguero y el decimocuarto en lo que va de temporada.



Poco después Carmona puso un nudo en la garganta de los seguidores locales en una incorporación, desmarcado, al área. Pero Iraizoz estuvo muy firme y además la jugada era en fuera de juego.



De ahí al final el partido se ensució y se pudieron apuntar mas tarjetas que jugadas destacables por su fútbol.

EFE