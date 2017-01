Luis Suárez: "Teníamos que haber despertado antes"

Fútbol Español

Domingo 29| 10:29 am





El uruguayo Luis Suárez, autor del tanto del Barcelona en el empate contra el Betis en Sevilla (1-1), afirmó que el conjunto azulgrana tenía que "haber despertado antes" y señaló que el disparo de su compatriota Aleix Vidal había sido gol, aunque el árbitro no lo concedió.



En declaraciones a BeIN Sports, Suárez reconoció que ahora el Barcelona está abocado "a esperar que los rivales" directos por el título liguero "pierdan".



"Hicimos muchos méritos para resolver el partido antes, aunque ellos también tuvieron alguna ocasión clara. Teníamos que haber despertado antes. No hemos hecho un buen partido, hay que ser autocríticos", comentó tras acabar el encuentro.



Con respecto al "gol fantasma", no tuvo dudas: "El balón está un metro adentro, pero los árbitros están para hacer su trabajo y nosotros tenemos que seguir trabajando para ganar partidos". EFE