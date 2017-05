Zidane: "Danilo está listo para jugar y él quiere jugar siempre"

Fútbol Español

Sábado 28| 10:55 am





Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, habló acerca de la situación del lateral derecho Danilo y confió en el que el público del Santiago Bernabéu le dé su confianza en el encuentro liguero ante la Real Sociedad.



"Danilo está listo para jugar y él quiere jugar siempre, no se borra. Tiene personalidad, tiene confianza en su juego. Yo creo que mañana la gente va a animar al equipo y esto es lo que nos importa", apuntó en rueda de prensa



"Nosotros estamos con ellos y ellos con nosotros, es lo que queremos. Vamos a ganar siempre con la ayuda del público. Creo mucho en ellos. Es un público exigente y eso es bueno para nosotros", declaró.



Además trató el momento de otro de los laterales, el portugués Fabio Coentrao: "Está en proceso de recuperación. Ahora está bien, está mucho mejor. Pero necesita trabajar muy fuerte. La única cosa es que teniendo cada tres días un partido él tampoco ha podido trabajar mucho".



"Físicamente, con la lesión que ha tenido, es un proceso normal. Está cada día mejor y yo creo que de ahora a final de temporada voy a confiar en él igual que en los demás. Poco a poco", agregó en rueda de prensa.



El luso comparte posición con el lesionado Marcelo Vieira, que ya ha comenzado a saltar al césped: "Espero que no esté un mes fuera. Su sensación es buena. Ha salido hoy y ha salido ayer. Estoy contento por verlo en el campo. Pero no vamos a hacer tonterías, vamos a ir paso a paso, con tranquilidad, y vamos a ver".



Otro futbolista que también ha entrenado sobre el verde es el colombiano James Rodríguez: "Ha salido hoy y estoy contento de verle en el campo. La idea que tenemos es que la semana que viene vuelva a estar con nosotros en el campo. Ojalá que esta vez no pase nada. Está mucho mejor, no le duele nada. Espero que la semana que viene esté con el grupo".



Preguntado por si el presidente Florentino Pérez había transmitido algún mensaje al equipo tras la eliminación copera ante el Celta, respondió: "El presidente viene de vez en cuando, no más ahora que antes. Cuando le apetece viene a ver a la plantilla y a su entrenador. Su mensaje es siempre positivo hacia nosotros".



Por otro lado, quiso hacer balance de la primera vuelta: "Es muy positivo para nosotros. Estamos peleando en la Liga y en la Champions. Estamos contentos de lo que hicimos hasta ahora. Empieza la segunda vuelta y tenemos que tener la misma constancia que hemos tenido sabiendo que va a ser difícil pero muy bonito al mismo tiempo".



Asimismo opinó acerca del rival este domingo: "Creo que la eliminación no le va a afectar para nada. No creo que haya cambiado mucho con respeto a la primera vuelta. La Real Sociedad siempre lo pone muy difícil, muy complicado. Respecto al equipo, lo que hacen en el campo, están en la misma línea. Son muy buenos y te pueden meter en dificultades en cualquier momento". EFE