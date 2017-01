Luis Enrique: "Me gustaría una final Barcelona-Celta"

Fútbol Español

Jueves 26| 9:18 pm





Tras derrotar a la Real Sociedad (5-2) y firmar el pase a las semifinales de la Copa del Rey, el entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, no ha dado pistas sobre qué rival prefiere en la penúltima eliminatoria, si bien ha subrayado que le encantaría enfrentarse en la final ante el Celta.



"Me gustaría una final Barcelona Celta, porque si ganásemos nosotros estaría súper contento y, si la ganara el Celta, también me llevaría una alegría", ha explicado en la rueda de prensa posterior al partido disputado en el Camp Nou.



No ha querido, sin embargo, el preparador asturiano decir qué rival prefiere para las semifinales, ya que considera que tanto los gallegos, Atlético de Madrid y Alavés son rivales duros.



"Los dos equipos grandes son Atlético y Barcelona, pero mirando cómo juega el Celta no les pondría un escalón por debajo y el Alavés es la sorpresa agradable. Será difícil la semifinal, nos toque contra quien nos toque", ha señalado.



Sobre la eliminatoria ante la Real Sociedad, Luis Enrique ha elogiado el nivel mostrado por los de Eusebio, "el equipo más en forma del fútbol español junto a nosotros", ha destacado.



"Hemos merecido pasar, pero nos ha costado mucho", ha precisado el técnico azulgrana, al que en el encuentro de este jueves le ha gustado más el segundo tiempo que el primero.



"La Real nos ha presionado muy alto y no hemos podido jugar los pases en corto que nos hubiera gustado. En la segunda parte hemos podido combinar más y nos han dado más opciones de juego porque la Real ha jugado en defensa hombre contra hombre", ha analizado.



Luis Enrique ha tenido palabras de elogio para Javier Mascherano, quien hoy ha ocupado la posición de Sergio Busquets en el pivote defensivo, y para Denis Suárez, autor de dos de los cinco tantos.



Sobre el gallego, ha admitido que será muy difícil que llegue al nivel de Andrés Iniesta, al que ha definido como "Harry Potter", si bien ha subrayado que es un jugador que está en "continua ascensión".



"Es de los pocos jugadores que saliendo del Barça B ha podido volver y ha podido volver gracias a su calidad sin el balón", ha elogiado Luis Enrique, quien ha puntualizado que está "en la línea de poder acercarse" a Iniesta, aunque son "palabras mayores".



Por último, no ha escondido el asturiano que el objetivo del Barcelona este año es conseguir los tres títulos, algo que, según ha matizado, será muy difícil de obtener.



"Nosotros hemos hablado de ganar todas la competiciones desde el inicio de temporada, porque lo hemos hecho hace nada, segundo porque después de ganar ocho de los diez títulos, sería ridículo no pensar en ganarlos todos, y eso no significa que vaya a ser fácil", ha zanjado.

EFE