El Madrid busca la épica remontada fuera de casa

Andrés Díaz / @Andrewwdiaz

El Real Madrid tiene la difícil tarea de remontar un partido en Balaidos que llega con la desventaja de dos goles por uno. Los blancos viajan con las bajas sensibles de Varane, Modric James y Marcelo. Aunque el Madrid puede aprovechar a su goleador de los últimos partidos Sergio Ramos que siempre aparece en estas circunstancias para salvar a el equipo.

El equipo de Zidane ya sabe de remontadas, los aficionados madridistas pueden recordar la de la temporada pasada en semifinales de Champions cuando pudieron remontar ante el Wolfsburgo con tres goles del portugués Cristiano Ronaldo.

El Madrid también tiene buenos números fuera de su feudo, tiene 27 goles anotados en 10 partidos disputados ,superando la media de dos goles por partido que es el mínimo de goles que necesita el Madrid para superar la eliminatoria.

El Madrid tiene el talento necesario para superar al celta, pero por lo visto en la ida el equipo de Berizzo puede hacerle frente al Real Madrid.

¡Queremos las semis! Toca remontada. 💪

We want the semis! We need a comeback. 💪#HalaMadrid #CopaDelRey pic.twitter.com/btdYd36wE0