Empate que aleja aún más de la permanencia a Granada y Osasuna

Los rojillos se adelantaron en el primer tiempo con un gol de Oriol Riera y los andaluces empataron en el segundo por mediación del ucraniano Artem Kravets, aunque cuando estaban siendo mejores e iban lanzados a por la remontada se vieron frenados por la expulsión del nigeriano Uche Agbo.



Osasuna entró mejor al partido y, fruto de ese dominio inicial, se puso por delante en el marcador en el minuto 11 con un tanto de Oriol Riera, que se revolvió bien el área y disparó lejos del alcance del mexicano Guillermo Ochoa tras una jugada bien llevada por Roberto Torres.



No reaccionaron los locales, muy lejos de la intensidad y la concentración que les pidió su técnico, Lucas Alcaraz, en la previa del partido, ya que incluso tuvo que aparecer Ochoa superado el cuarto de hora para evitar el 0-2 ante Sergio León.



Oriol Riera y Sergio León volvieron a firmar, superado el ecuador del primer tiempo, nuevas opciones de gol de un Osasuna muy bien colocado y superior en todas las facetas del juego.



El meta visitante Mario Fernández sólo tuvo que actuar antes del descanso ante un disparo lejano del galo Franck Tabanou, mientras que el único que rozó el gol fue el portugués Rubén Vezo con un cabezazo que se marchó fuera.



El colegiado canario Trujillo Suárez, que en el primer tiempo pudo mostrar la segunda tarjeta amarilla tanto al brasileño Andreas Pereira como a Fausto Tienza, anuló antes del descanso un gol a Oriol Riera por fuera de juego.



Salió el Granada más incisivo en el segundo tiempo y nada más empezar éste pudo marcar el francés Jeremie Boga en dos ocasiones, pero mandó alto su disparo en franca posición en la primera y en la siguiente no pudo con Mario en el mano a mano.



Respondió Alex Berenguer en una acción de despiste de la zaga local, más no ajustó su disparo, justo antes de que Mario volviera a salvar a los suyos de forma milagrosa, en esta ocasión a bocajarro de Kravets.



Fue precisamente Kravets quien marcó el empate en el minuto 69 en una jugada que necesitó de un triple remate rojiblanco ya que antes de su remate para igualar la contienda, el argentino Ezequiel Ponce mandó un chut al poste y Mario despejó el lanzamiento de Alberto Bueno.



La alegría duró poco a los rojiblancos ya que sólo tres minutos después se quedaron en inferioridad numérica al ser expulsado el nigeriano Uche Agbo por agredir a Sergio León.



Andreas Pereira pudo dar la victoria al Granada con un disparo lejano que se marchó fuera, y el francés Enmanuel Riviere y Sergio León a Osasuna con un mano a mano en el que no pudo superar a Ochoa el primero y un chut que mandó fuera el segundo.



El Granada acabó el partido con nueve jugadores al expulsar en la última acción del partido a Ezequiel Ponce por doble tarjeta amarilla.



El Granada se queda ahora a seis puntos de la zona de permanencia, mientras que Osasuna, que sigue como colista, está a siete.



