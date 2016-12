Luis Enrique asegura que Messi es inigualable

Fútbol Español

Sábado 24| 10:51 am





Redacción Meridiano

El técnico culé, calificó a Messi como un jugador “incomparable” durante una entrevista que le realizaron para el canal del Fútbol Club Barcelona. Durante la entrevista le preguntaban sobre cómo podía calificar al astro argentino. "Messi puede jugar de lo que quiera. Messi es una cosa diferente”.

También se refirió al premio conseguido por el portugués Cristiano Ronaldo como un “melón de oro”. “Es ridículo ya que comparen premios, melones de oro, lo que quieran comparar es ridículo. Ya no con los (jugadores) actuales, no quiero faltar el respeto a nadie actual, pero con los anteriores no hay nada que hacer”

Messi aún no renueva con el Barcelona lo que podría ocasionar más de un dolor de cabeza para el técnico catalán.