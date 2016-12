Griezmann "feliz" en el Atlético de Madrid, no se plantea salir

Fútbol Español

Manuel Vargas | @MA_Vargas7

Antoine Griezmann ya es una estrella a nivel Mundial que ha logrado algo que muy pocos pueden hacer: estar a la altura de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Tal como él lo dijo quería “sentarse a comer en la misma mesa” que los dos cracks y con un buen 2016 ya puede darse ese lujo.

Recientemente fue nombrado “Mejor jugador de Francia de 2016” por France Football, el jugador del Atlético de Madrid concedió una entrevista al medio galo en donde dejó varias cosas interesantes de su equipo, algunos rivales y su futuro.

El “7” francés comentó que actualmente se encuentra muy a gusto en Madrid, así que una salida del Atlético se le antoja poco probable. "Me siento tan bien en el Atlético que, sinceramente, no me veo dejando el club. Me hablan mucho de Inglaterra, pero yo estoy bien aquí”.

Además, destacó que una salida al máximo rival es más que imposible: “pasar del Atlético al Real debe ser complicado. No tengo necesariamente las ganas de probar, ni siquiera me lo planteo".

También tuvo más palabras para el Real Madrid, ahora alagando a Raphael Varane y a Pepe a quienes catalogó como los más “incomodos” a los que se ha enfrentado.

"Contra Raph (Varane) es muy difícil ganarle la espalda. Siempre llega a quitarte el balón (...) Es también muy bueno en la recuperación", indicó. Mientras que del central luso comentó que "cuando el balón está cerca de la superficie, siempre va a intentar entrar en contacto contigo, a incomodarte. Molesta. Incluso llega a darte pequeños golpes discretos (...) Es un pillo y muy fuerte".

Estados Unidos le espera

Aficionado a morir de la NBA, Griezmann no duda que su futuro está en el país norteamericano y que es algo que desea. "Ahora, mi meta es ganar algo con mi país. Si gano el Mundial en 2018 y la Liga de Campeones también ese año, ya puedo irme a jugar a Estados Unidos. Ya no tendré nada que probar", señaló.

Sobre donde jugaría no fue preciso, pero agregó que "ya me veo allí. No sé en qué ciudad, pero por qué no en Miami, donde está la franquicia que dirige (David) Beckham. Jugar a sus órdenes sería genial".

Subcampeón en Champions League y Eurocopa; goleador y nombrado mejor jugador del torneo continental de selecciones; y tercer lugar en el Balón de Oro, Antoine Griezmann está en un buen momento de su carrera, sin embargo no quiere quedarse ahí y buscará más glorias en un 2017 en el que luchará por todo.

Con información de EFE