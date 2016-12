El jugador que prohíbe a sus hijos que hablen de Cristiano Ronaldo

Fútbol Español

Es inevitable. Muy especialmente, tras la exhibición que llevó a cabo Leo Messi sobre el terreno de juego ante el Espanyol. El debate sobre quién es mejor, si el crack argentino del Barcelona o Cristiano Ronaldo, vuelve a estar en boca de todos. O casi. Porque, en este caso, se da la circunstancia de que un destacadísimo futbolista francés no quiere que sus hijos ni siquiera mencionen el nombre de la estrella portuguesa del Real Madrid. Dimitri Payet, centrocampista del West Ham, ha sido muy taxativo.

"Aman a Cristiano Ronaldo y a Messi. Aunque desde la Eurocopa tienen prohibido nombrar a Cristiano", ha desvelado el francés en declaraciones a Sport24. El luso se lesionó, precisamente, tras chocar con él en el transcurso de la final entre Francia y Portugal, cosa que no impidió que los portugueses se hicieran finalmente con el triunfo al derrotar a la anfitriona. Por eso, no es nada raro que Payet no quiera ni oír hablar del tema, a pesar de que sabe que, tarde o temprano, será inevitable. "Tengo hijos y entiendo la imagen que tienen de los futbolistas. Son fans de algunos jugadores. Lo puedo ver en sus ojos. Los admiran y tratan de imitar sus gestos, palabras y celebraciones", ha señalado el jugador del West Ham.