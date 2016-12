El motivo por el que Luis Enrique y Sánchez Flores no se hablan

Fútbol Español

En este derbi catalán no ha habido la tradicional fotografía entre entrenadores del Barça y del Espanyol, rompienso así con la clásica portada de la prensa catalana antes del vital partido para ambos. Los clubes no han querido hacer ningún tipo de comentario porque no se realizará este año la habitual imagen, aunque es algo conocido en el entorno.

En los noventa Luis Enrique y Quique Sánchez Flores coincidieron en el Real Madrid durante dos temporadas y en la segunda se supo que había un chivato en el vestuario que filtraba información a la prensa y el técnico espanyolista fue el señalado por el vestuario.

