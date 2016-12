Juande Ramos: "Hemos recibido cuatro goles en 12 minutos; es difícil de explicar"

En una breve comparecencia en la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán, el técnico malaguista declaró que su "equipo empezó bien" e hizo "veinticinco minutos bastantes buenos, con un dominio repartido" del juego, pero insistió en que a partir de ahí "en doce minutos" encajaron cuatro tantos y en que es algo que "tiene poca explicación".



"No sé por qué el equipo ha estado tan blando. El Sevilla nos ha metido cuatro goles con facilidad y no ha habido intensidad defensiva. Quiero ver el partido para ver por dónde han venido y por dónde hemos cometido esos errores, recalcó Juande, ya que "antes y después" de esos fatídicos minutos su equipo "ha estado bien".



Explicó que, tras el 4-0, el Málaga se ha "rehecho" en la segunda parte, "pero no ha sido suficiente" para que lo ocurrido con anterioridad les haya "costado los tres puntos y la derrota", y añadió: "poca explicación tiene".



Preguntado por si ve con opciones de pelear la Liga al Sevilla, al que entrenó entre 2005 y 2007 y con el que logró cinco títulos, el preparador manchego aseveró que su exequipo "está compitiendo por ello, está cerca de los líderes, el Real Madrid y el Barcelona, y en un margen tan escaso de puntos todo es posible". EFE