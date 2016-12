Gabi: "Necesitábamos los tres puntos"

"Necesitábamos los tres puntos, lo importante de hoy era ganar, me voy con buena sensación sobre todo con el inicio del partido, la ambición del equipo de querer mejorar y acabar con la racha negativa y superar la ansiedad que te dan los malos resultados", analizó Gabi tras el encuentro.



Para el capitán del Atlético este partido, el último de Liga del año 2016, cierra "un año histórico" del equipo rojiblanco, que a la vuelta de vacaciones tendrá que ser "más regular" para acercarse a los puestos de cabeza, ya que en este momento son quintos.



"Nos vamos contentos por ganar, cuando no ganas surgen dudas, la gente se pone nerviosa y no es bueno. Ganar era lo más importante hoy y nos vamos tranquilos", recalcó Gabi, que dijo que el equipo debe tener más presente el día a día para mejorar sus resultados.



"En estos últimos dos meses nos hemos salido un poco del discurso del día a día para mirar al largo plazo y como habéis visto no nos ha ido bien. Hay que dar importancia a lo próximo y lo próximo es el Guijuelo e iremos partido a partido, que es como nos ha ido bien", afirmó Gabi.



Sobre la falta de goles de los delanteros, el capitán rojiblanco aseguró que llegan "con facilidad" arriba y que las malas rachas preocupan "más en el exterior". "Confiamos muchísimo en ellos y cuanto antes marquen antes se quitarán ese peso de encima", dijo.



Respecto al guardameta Miguel Ángel Moyá, que suplió hoy y tendrá que hacerlo durante los próximos meses al lesionado Jan Oblak, Gabi destacó la calidad del guardameta balear.



"Moyá ha demostrado muchas veces la calidad que tiene, ha trabajado en la sombra mucho tiempo y para nosotros es un jugador muy importante", finalizó Gabi. EFE